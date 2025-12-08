Dietist med ett brett uppdrag
Bli en nyckelspelare i MSK:s team - där din expertis inom nutritionsbehandling gör skillnad både på avdelningar och specialistmottagningar, varje dag.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som dietist på Medicinska specialistkliniken (MSK) har du mottagningsenheten som bas, där finns också dina två dietistkollegor. Du arbetar aktivt med nutritionsbehandling på våra slutenvårdsavdelningar där patienter med olika diagnoser vårdas. På avdelningarna arbetar du rådgivande, har patientkontakt, deltar i vissa ronder och genomför utbildningsinsatser.
På mottagningsenheten finns flera specialistmottagningar, bl.a magtarmmottagning, lungmottagning och hjärtmottagning. Där arbetar du med patientbesök och deltar i teamarbete på de mottagningar du arbetar mot.
En dag kan innehålla avdelningsarbete på förmiddagen och patientbesök på mottagning på eftermiddagen. Det ingår också att tillsammans med dina dietistkollegor ansvara för telefonrådgivningen.
Arbetsgrupp
Hela mottagningsenheten består av tio olika specialistmottagningar, vilket innebär att du totalt kommer få cirka trettio nya kollegor i olika professioner som du fikar, äter lunch samt har ATP och andra gemensamma utbildningar och aktiviteter tillsammans med.
Om dig
Du är legitimerad dietist. Har du ingen erfarenhet sedan tidigare vill vi vara med och ge dig den. Vi vill ge dig förutsättningar att utvecklas i ditt yrke, oavsett på vilken nivå du är idag, och erbjuder kompetensutveckling kontinuerligt.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du ansvarstagande och strukturerad. Du behöver vara flexibel i ditt arbete och kunna prioritera mellan arbetsuppgifterna. Vi ser gärna att du är utvecklingsbenägen och vill delta i olika utvecklingsarbeten på kliniken. Eftersom stor del av arbetet innebär arbete i team förutsätter vi att du är en bra teamarbetare.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
