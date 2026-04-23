Dietist för framtidens primärvård!
Vi söker dig som är dietist och vill bidra med din kompetens i vårt team.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av utredning, rådgivning och behandling av olika sjukdomstillstånd som är kopplade till kost. Viss del av tjänst kan förläggas på distans. Du träffar patienter enskilt eller i grupp. Du ansvara även för internutbildning till övriga medarbetare. Du arbetar folkhälsoinriktat med tex hälsosamtal
Ansvar och arbetsuppgifter kan till exempel vara:
• Genomföra näringsberäkningar och bedömningar av patienters nutritionsstatus.
• Utforma och implementera individuellt anpassade nutritionshandlingar för att möta patienters specifika behov och mål.
• Ge råd och stöd till patienter med kostrelaterade hälsoproblem, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och matsmältningsproblem.
• Delta i tvärprofessionella möten och samarbeta med andra vårdgivare för att säkerställa en integrerad vårdplan.
Du samarbetar nära läkare, sjuksköterskor och andra vårdpersonal för en helhetsinriktad primärvård och dokumenterar i journalsystemet. Du kommer att ingå i jourverksamhet där dietister täcker upp för varandra vid ledigheter till exempel på sommaren.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har erfarenhet av din yrkesroll, det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i primärvård.
Som person är du nyfiken, engagerad och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs i att vara en del av ett team, men även att du har förmåga till självständigt arbete. Det är vidare viktigt att du har en god förmåga och vilja att utveckla verksamheten och kan ta hänsyn till det större perspektivet samt ser till hela verksamhetens bästa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Vårdenhetschef
Åsa Abrahamsson 010-1044268 Jobbnummer
9873031