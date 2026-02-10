Dietist diabetes och undernäring
Dietistenheten Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vill du vara med och vidareutveckla dietistens arbete i öppenvård i Region Sörmland så är det här rätt arbete för dig!
Vi söker en dietist till vårt härliga dietist-gäng som vill bli del av en nyfiken, framåtsträvande dietist-grupp med högt i tak.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Primärvårds- och specialistvårdsdietister i Sörmland är organiserade i en dietistorganisation som tillhör länskliniken paramedicin Sörmland. Paramedicin består av 300 medarbetare varav ca 45 är dietister.
Vi arbetar utifrån att "kvalitet går före kvantitet", det innebär att vi arbetar för att patienterna ska få ett så bra omhändertagande och en så bra nutritionsbehandling där vi arbetar utifrån en tydlig prioriteringsordning. Primärvårdsenheten respektive specialistvårdsenhet har varsin dietistchef med tätt samarbete vilket gör att vi är en stark dietistorganisation. Detta innebär möjligheter att förändra sitt uppdrag över tid. Din närmsta chef är legitimerad dietist.
Du sitter på dietistenheten tillsammans med14 dietistkollegor. Du kommer att ha nära samarbetet med alla dietister i regionen, det finns alltid någon till hands som du kan diskutera med, både inom och utanför ditt behandlings-/diagnosområde.
Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!
Förmåner
• Flexibel arbetstid.
• Friskvårdsbidrag på 5000kr
• Möjlighet att hyra personalbostäder.
• Förtur till boende i bostadsbolag.
Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och den egna kompetensutvecklingen. I Sörmland finns goda möjligheter till utveckling genom kurser, utbildningar, handledning och forskning via centrum för klinisk forskning. Våra medarbetare erbjuds även en mängd förmåner via förmånsportalen Benify.
Du har möjlighet att själv styra och lägga upp ditt schema. Du har en arbetsbeskrivning för tjänsten. Arbetsuppgifter
Vi söker en dietist som ska arbeta mot diabetespatienter där du kan ha dina patient besök på dietismottagningen eller på på diabetesmottagningen både enskilt och sambokade. Det kommer att ingå patientutbildningar ex kolhydraträkning och personalutbildningar. Du kommer att vara med på teamräffar med diabetesmottagningen. I uppdraget ingår även nutritionsbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, det finns möjlighet att välja sjukdomsområde.
På dietistenheten finns det utredningsinstrument som bioimpedans. Med hjälp av dessa kan du mäta patienters kroppssammansättning och ämnesomsättning, som kan ligga till grund för att bedömning av undernäring eller risk för undernäring.
Huvudsakliga ansvarsområden
Det förekommer föreläsningar för patienter och personal, ibland sambokade med andra vårdgivare, via video och telefonkontakt. Inom dietistenhet arbetar vi länsövergripande med rutiner, PM, patientmaterial etc. Dietisterna har tillgång till näringsvärdesberäkningsprogram. Förskrivning av kosttillägg sker via förskrivningsportalen Mediq.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad dietist, som gärna delar med dig av din kunskap och tar emot kunskap från dina kollegor. Arbetet med patienter är självständigt, du behöver då känna dig trygg med att planera och strukturera ditt arbete på eget initiativ. Vi värnar om trygghet i arbetet och gruppen, är du ny i yrkesrollen erbjuder vi alltid introduktion.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar vårt nyfikna förhållningssätt i utbildningsfrågor och i utvecklingsområden. Vårt arbete utgår från evidensbaserade riktlinjer och etisk kodex.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras vid annat önskemål.
Vi har rutiner för att arbeta hemifrån.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Anna Berglund, 072-142 01 40, anna.berglund@regionsormland.se
Facklig representant Naturvetarna Ida Myrbäck, 016-10 54 24, ida.myrback@regionsormland.se
Legitimerad dietist Lotta Tornell charlotta.lock.tornell@regionsormland.se
072-2101897
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på dietistenheten Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-10
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
