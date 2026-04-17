Dietist, Cancercentrum, Umeå, Sommarvikariat
Region Västerbotten, Cancercentrum / Dietistjobb / Umeå
2026-04-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är spetskompetens i norra sjukvårdsregionen. Vi har avancerad teknisk utrustning och prioriterar forskning. Vi behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar i både sluten och öppenvård och erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Det finns även en avdelning
för strålbehandling och en klinisk forskningsenhet på kliniken. Vi finns till största delen på Norrlands universitetssjukhus, men vi arbetar också i hemmiljö i hela Västerbotten och som konsult i norra sjukvårdsregionen. Vi vill att du som arbetar hos oss trivs och utvecklas inom vårt område.
Vår vision är att:
Arbetet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära teamsamarbete mellan vårdens professioner.
Vi har en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider.
Sammanhållen vård för våra patienter.
Medarbetarna får möjlighet att utveckla verksamheten.
Ge bra förutsättningar för ledarskapet.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-17

Arbetsuppgifter
Bli en del av sommarstyrkan i vår härliga paramedicinska grupp!
Hos oss på Cancercentrum får du som dietist använda din specialistkunskap inom nutrition för att hjälpa patienter med nutritionsproblem kopplat till olika cancersjukdomar och behandlingar. Dietisterna har även nära samarbete med övrig vårdpersonal och har en självklar roll i teamen.
Du arbetar självständigt och har möjlighet att påverka din planering. Du kommer att jobba mot mottagning och avdelning . Du bedömer nutritionsstatus, utreder nutritionssvårigheter och utformar nutritionsbehandlingar. Du använder samtalet som redskap och vägleder och stöttar patienter utifrån dennes individuella behov och förutsättningar. Det finns goda möjligheter till personlig utveckling inom yrkesrollen. I sommar kommer du att arbeta med 2 andra dietister. För att du ska komma in i verksamheten och din roll på bästa sätt, erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad dietist. Vi ser gärna att du har en god förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete, balanserat med att du kan jobba flexibelt och samarbetar väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319830".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Västerbotten
Region Västerbotten, Cancercentrum
Tina Enberg 090-7850586
