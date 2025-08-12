Dietist - Mora lasarett
Region Dalarna / Dietistjobb / Mora Visa alla dietistjobb i Mora
2025-08-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Dietist- och logopedverksamheten i Region Dalarna är en länsgemensam organisation inom Division Medicinsk service, med verksamhet på lasaretten i Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Du har din bas i Mora men stöttar hela länet. Mora är det lilla sjukhuset att trivas på - här får du jobba brett tillsammans med hjälpsamma kollegor i ett gott arbetsklimat.
Dietist - Mora lasarettPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Du arbetar brett inom den specialiserade vården med nutritionsbehandling för patienter och närstående - individuellt och i grupp, på avdelning, mottagning och polikliniskt. Utöver avdelning och mottagning har du patientkontakt via telefon och digitalt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och nyfiken. Du trivs med variation och skapar goda relationer internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad dietist
Har en god förmåga att skriva, förstå och dokumentera på svenska
Meriterande:
Erfarenhet från arbete i slutenvårdSå ansöker du
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Kluck Jobbnummer
9455288