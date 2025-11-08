Diagnostekniker till Haninge
2025-11-08
Vi på Aura Personal söker nu en diagnostekniker till en av våran kund i Haninge. I den här rollen kommer du att arbeta med felsökning och reparationer av personbilar. Du kommer att vara en del av ett verkstadsteam och ha en viktig roll i att identifiera och lösa tekniska problem på ett noggrant och effektivt sätt.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som diagnostekniker blir du en nyckelperson i verkstadsteamet och ansvarar för att identifiera och lösa tekniska problem i fordon på ett effektivt och kvalitativt sätt. Du kommer att arbeta nära både kollegor och kunder och vara med och säkerställa att fordon lämnar verkstaden i toppskick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Utföra avancerad felsökning och diagnostik med moderna verktyg
• Analysera och åtgärda mekaniska och elektroniska problem
• Genomföra reparationer och service enligt tillverkarens specifikationer
• Samverka med tekniker för att uppnå hög effektivitet och kvalitet
• Dokumentera arbetsorder, utfört arbete och tekniska åtgärder korrekt
• Ge teknisk rådgivning och support till kund vid behov
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning inom fordonsteknik och diagnostik
• Har tidigare erfarenhet av fordonsdiagnostik på olika bilmärken
• Behärskar användning av moderna diagnosverktyg och felsökningssystem
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
• Har förmåga att läsa och tolka teknisk dokumentation
• Trivs i team och har god kommunikationsförmåga
• Klarar att hantera flera uppgifter i ett högt arbetstempo
• Innehar B-körkort
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9595464