Diabetessjuksköterska
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral Limhamn!
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak, vilket skapat ett tryggt och kompetent team med lång erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 47 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för våra cirka 13 500 listade patienter - från första besöket och genom hela livet.
Vårt fokus ligger i tvärprofessionellt teamarbete med dagliga teamronder där vi tillsammans tar ansvar för våra patienter. Här har vi en kultur där vi litar på varandras kompetens och stöttar varandra - oavsett om det gäller diabetes, hypertoni, astma/KOL eller barnhälsovård. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet, med både hjärta och hjärna - och med hög tillgänglighet, både fysiskt och digitalt.
Vårdcentralen ligger mitt i Limhamns centrum, med bra bussförbindelser och hållplats bara ett par minuter bort.
Din roll
Vill du göra skillnad - på riktigt? Kom och bli en del av vårt team!
Vi på Capio Vårdcentral Limhamn söker nu en diabetessjuksköterska. Vi behöver förstärka vårt team och kanske är det just du som vill hoppa in och bidra med din kompetens och energi.
Du får du ansvar för din egen diabetesmottagning och jobbar tätt ihop med ytterligare diabetessjuksköterskekollegor och läkare - ett samarbete som gör verklig skillnad för våra patienter.
Hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete där det också kan förekomma att du hjälper till med telefonrådgivning, chattar och utför mottagningsarbete med klassiska primärvårdsuppgifter. Du blir en viktig del av vårt team, där vi jobbar tillsammans men också litar på varandras förmåga att fatta egna beslut och göra kloka bedömningar.
Vi lovar ett varmt välkomnande, ett engagerat gäng och en arbetsplats där du får vara med och påverka - varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på!
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du diabetessjuksköterska med hjärta för diabetesvård - eller bara nyfiken på att bli en del av ett riktigt härligt team? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker en engagerad och trygg diabetessjuksköterska, vi värdesätter driv, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans.
Hos oss får du jobba i ett team där laganda, ansvar och omtanke går hand i hand. Vi gillar struktur, men också flexibilitet - för vi vet att varje dag och varje patient är unik. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral är det ett plus, men viktigast är att du är tydlig, förtroendeingivande och har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och som gillar att ta initiativ.
Publiceringsdatum2025-10-15
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
