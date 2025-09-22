DHL Freight söker: Fieldsales Executive i Stockholm
Fieldsales Executive till DHL Freight i Stockholm
Är du en driven och resultatinriktad person som vill medverka till att arbeta med utveckling av företags transporter?
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv.
Vill du vara med och göra våra framtida affärer? Är du driven, affärsmässig och vill tillhöra ett professionellt och engagerat team där vi drivs av att hjälpa våra kunder med bästa transportlösningen i Sverige och Europa? Vill du tillsammans med teamet vara med och öka DHL FREIGHT marknadsandelar och närvaro i nordvästra Stockholm? Då är du kanske vår nästa fältsäljare i Rosersberg.
Arbetsuppgifter och ansvar
* Bygg relationer som gör skillnad: Du kommer att vara ansiktet utåt och skapa långvariga relationer med våra kunder. Ditt engagemang kommer att bidra mycket till deras framgång.
* Hitta nya affärsmöjligheter: Genom att identifiera och bearbeta potentiella kunder kommer du att bidra till vår tillväxt och utveckling.
* Skräddarsy lösningar: Lyssna och förstå kundernas behov och erbjuda skräddarsydda transportlösningar som överträffar deras förväntningar.
* Arbeta mot mål: Du kommer att ha tydliga försäljningsmål och uppskattar att tävla och vara innovativ i din strävan att nå målen
* Samarbeta och inspirera: Tillsammans med våra kunder samt även genom att ingå i och leda interna team kommer du att säkerställa att DHL Freight levererar hög och pålitlig kvalitet och service.
Profil & Bakgrund
Vi tror att du är en person som är lyhörd och med en stark drivkraft. Du har mod att utmana dig själv samt har en god planeringsförmåga för att kunna effektivisera din tid. Du gillar att göra både DHL Freight och kunden framgångsrika. Utöver detta så tror vi du även har:
* Erfarenhet av försäljningsarbete, av primärt tjänster
* Vana och erfarenhet att supportera andra delar av organisationen med stöd och lösningar
* Gymnasieexamen, eftergymnasial utbildning är meriterande
* Erfarenhet av logistikbranschen och god kunskap om transport produkter är meriterande
* Goda kunskaper inom MS office paketet, strukturerad samt vana att arbeta i CRM verktyg
* Goda språkkunskaper i svenska såväl som i engelska
Rollen rapporterar till Försäljningschefen för Area STONORR. Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas, på 100% heltid med tillträde snarast. Din placering kommer vara på vår terminal i Rosersberg.
• Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
