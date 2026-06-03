DevSecOps-Engineer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-03
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Job Description
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din Roll
Saab Training & Simulation söker nu en driven och lösningsfokuserad DevSecOps Engineer till vårt team i Jönköping. I rollen får du en viktig position i att integrera säkerhet genom hela vår utvecklings- och leveranskedja, samtidigt som du stöttar utvecklingsteam och bidrar till att vidareutveckla vår DevSecOps-infrastruktur.
Du blir en del av ett team på fem personer som arbetar nära utveckling och drift. Teamet ansvarar även för en intern supportinkorg där ni stöttar organisationens utvecklingsteam i frågor kopplade till verktyg, plattformar och arbetssätt.
Rollen kan ha två huvudsakliga inriktningar där vi just nu ser behov av arbete med Artifactory eller implementation av S2C2F. Beroende på din erfarenhet och dina intressen finns möjlighet att forma din roll och fördjupa dig inom det område som passar dig bäst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Administrera Enterprise-tjänster som används i den gemensamma utvecklingsprocessen och i våra mjukvarufabriker, exempelvis Azure DevOps, SonarQube, Artifactory och Kubernetes.
Implementera och vidareutveckla DevSecOps-verktyg, processer och integrationer.
Identifiera och hantera säkerhetsrelaterade frågor i applikationer och infrastruktur.
Driva, utveckla och underhålla DevSecOps-infrastrukturen.
Din Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har god kunskap om DevOps-principer och relevanta verktyg, exempelvis Azure DevOps, Git, Docker eller Podman, Kubernetes och CI/CD. Du har också erfarenhet av mjukvaruutveckling och känner dig trygg i att arbeta nära utvecklingsteam i deras dagliga arbete.
Rollen kräver att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vanliga programmeringsspråk, säkerhetsverktyg och metoder såsom SAST, DAST och SCA samt om du har god vana av att arbeta i både Windows- och Linuxmiljöer.
Som person är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra.
Du är driven, lösningsorienterad och har ett naturligt servicetänk när du stöttar kollegor och utvecklingsteam. Vidare är du en person som uppskattar att arbeta i ett team där kunskapsdelning och samarbete är en självklar del av vardagen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB rebecca.frodekrans@saabgroup.com Jobbnummer
9944658