DevOps Ingenjör
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
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Vi söker en erfaren DevOps-ingenjör till ett konsultuppdrag hos en större organisation där du får arbeta med moderna plattformar och automatiserade leveransflöden. Uppdraget ger dig möjlighet att bidra till stabila, skalbara och effektiva system i en tekniskt avancerad miljö.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Om rollen
I rollen arbetar du som konsult ute hos kund och ingår i ett tekniskt team som ansvarar för plattform, infrastruktur och CI/CD-processer. Du arbetar nära utvecklare och andra specialister för att säkerställa smidiga leveranser och hög kvalitet i hela utvecklingskedjan.
Arbeta som DevOps-resurs i kundens team
Säkerställa fungerande CI/CD-processer och deploymentflöden
Samverka med utveckling, test och drift
Bidra till förbättring av plattform och arbetssätt
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar både utveckling och drift, med fokus på automation, stabilitet och kontinuerlig förbättring. Du arbetar aktivt med att effektivisera processer och skapa robusta lösningar.
Bygga och underhålla CI/CD-pipelines
Automatisera bygg, test och deployment
Arbeta med containerplattformar och orkestrering
Övervaka system och hantera incidenter
Optimera prestanda, skalbarhet och säkerhet
Arbeta med infrastrukturlösningar (IaC)Publiceringsdatum2026-07-31Bakgrund
För att lyckas i rollen är du en tekniskt stark och lösningsorienterad konsult med god förståelse för både utveckling och drift.
Erfarenhet av DevOps-arbete och CI/CD (t.ex. Jenkins, GitLab CI eller liknande)
Erfarenhet av containerteknik (Docker)
Erfarenhet av Kubernetes
Goda kunskaper i Linux/Unix
Erfarenhet av scripting (t.ex. Python, Bash eller liknande)
Erfarenhet av versionshantering (Git)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av moderna molnbaserade och distribuerade system.
Erfarenhet av molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet av Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, ARM, CloudFormation)
Erfarenhet av monitoring- och loggningsverktyg
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom DevOps (DevSecOps)
Erfarenhet från större organisationer eller komplexa miljöer
Du som person
Du är en driven och nyfiken person som trivs i en konsultroll där du får kombinera teknik, automation och samarbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för att leveranser håller hög kvalitet.
Du är kommunikativ och trivs i gränslandet mellan utveckling och drift. Du har ett intresse för nya teknologier och arbetar aktivt med förbättringar i både processer och verktyg.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155790-2125586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
10017293