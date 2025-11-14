DevOps ingenjör
2025-11-14
Är du passionerad för automatisering, skalbar infrastruktur och smidiga leveranser? Vi erbjuder dig en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultbolag / tjänstebolag inom IT-infrastruktur.
Som DevOps- ingenjör hos vår kund blir du en nyckelspelare i vår tekniska organisation. Du arbetar nära utveckling, QA och produktteam för att säkerställa att deras tjänster är stabila, skalbara och lätt att leverera. Du ansvarar för att designa, implementera och förbättra deras CI/CD-pipeline, automatisera deploymentprocesser och driva infrastrukturlösningar i molnet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa och underhålla CI/CD-pipelines för deras applikationer
Automatisera infrastruktur och deployment med IaC-verktyg (Terraform, Ansible, Pulumi)
Hantera containerbaserade miljöer med Docker och Kubernetes
Övervaka systemets hälsa, prestanda och säkerhet med moderna verktyg
Samarbeta med utvecklingsteam för att optimera releaseprocesser och minimera driftstörningar
Delta i arkitektur- och designbeslut för att säkerställa skalbarhet, säkerhet och robusthet
Din bakgrund Vi söker dig som har stark teknisk bakgrund, analytisk förmåga och ett driv att hela tiden förbättra processer. Du gillar att lösa problem på ett systematiskt sätt och har erfarenhet av moderna DevOps-verktyg och metoderPubliceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Erfarenhet av CI/CD-verktyg (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps)
God kunskap inom containerisering och orkestrering (Docker, Kubernetes, Helm)
Erfarenhet av cloudplattformar (AWS, Azure, GCP)
Praktisk erfarenhet av infrastruktur som kod (Terraform, Ansible, Pulumi)
Erfarenhet av loggning och monitoring (Prometheus, Grafana, ELK, Datadog, Splunk)
God förståelse för säkerhet, nätverk och systemarkitektur
Meriterande:
Erfarenhet av microservices och serverless-arkitektur
Programmeringskunskaper (Python, Go, Bash eller liknande)
Erfarenhet från agil utvecklingsmiljö
Personlighet Som person är du problemlösande och analytisk, du trivs med att identifiera flaskhalsar och hitta smarta, hållbara lösningar. Du är strukturerad och noggrann, men samtidigt flexibel och van vid att hantera förändringar i en snabb och dynamisk miljö. Du är kommunikativ och samarbetar lätt med både utvecklare, QA och driftteam, och kan förklara tekniska lösningar på ett tydligt sätt för olika målgrupper. Du är proaktiv, tar initiativ och drivs av att förbättra processer, automatisera repetitiva moment och göra arbetsflöden mer effektiva. Laganda är viktigt för dig, men du kan också arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt från idé till leverans. Din ansökan Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, var vänligen kontakta Tilda på tilda.stenmark@thalamus.se
eller Felix på Felix.hernvall@thalamus.se
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter. För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc. Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester. En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lucas Skarp lucas.skarp@thalamus.se 073 243 89 39
9606226