DevOps Engineer till Ida Infront
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med samhällsviktiga lösningar och samtidigt vara med och effektivisera hur de levereras till kund? Nu söker vi en DevOps Engineer till Ida Infronts affärsområde Case Solutions.
I den här rollen får du en central funktion där du blir länken mellan utveckling, plattform och kund. Då rollen är ny kommer du få möjlighet att påverka arbetssätt, bygga struktur och driva automatisering i en miljö som kombinerar både on-prem och SaaS.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som DevOps Engineer kommer du bli en viktig del av teamet där du arbetar nära utvecklare och kunder och blir länken mellan utvecklarteamet och vår plattformsorganisation. Du ansvarar för att säkerställa effektiva, stabila och säkra leveranser av vår produkt, iipax case.
I rollen kommer du att arbeta brett inom DevOps och successivt ta ett större ansvar i takt med att du utvecklas.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Automatisera drift och deployment av vår produkt iipax case
Arbeta med och vidareutveckla CI/CD-pipelines
Arbeta med att förbättra och utveckla ramverk för automatiska tester
Sätta upp testmiljöer automatisera processer samt scripting
Samarbeta med kunder kring IT-arkitektur och leverans
Delta i nykundsprojekt och stötta i tekniska dialoger kring drift och arkitektur
Samarbeta med plattformsteamet kring infrastruktur och containerbaserade lösningar, exempelvis Kubernetes
Bidra till att förbättra processer och arbetssätt i leveranskedjan
Rollen innebär arbete i både traditionella on-prem-miljöer och moderna containerbaserade lösningar. Du blir en viktig brygga mellan utveckling och kundens driftmiljö och förväntas ta ett helhetsansvar för att få hela kedjan från kod till fungerande installation att hänga ihop.
Du kommer att arbeta från något av våra kontor med placering i centrala Linköping eller i Stockholm. Utöver detta har vi en distansarbetspolicy som möjliggör arbete från t. ex. ditt hemmakontor.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom DevOps, Linux eller infrastruktur och som vill ta nästa steg i en roll där du får kombinera teknik, förbättringsarbete och kommunikation.
Vi tror att du är i början av din DevOps-resa och vill arbeta i en bred roll där du får kombinera teknik, drift och utveckling.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av Linux-baserade miljöer, on-prem och/eller SaaS
Erfarenhet av DevOps-metoder och CI/CD
Vana av scripting, exempelvis Bash eller Python
Förståelse för säkerhetsaspekter i utvecklings- och driftmiljöer
God kommunikativ förmåga och trivs i dialog med både kollegor och kunder
Det är meriterande om du har erfarenhet av containerbaserade lösningar såsom Kubernetes samt monitorering och logghantering samt CI/CD-verktyg som Jenkins.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och prestigelös. Du tar gärna initiativ, driver förbättring och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete. Du är nyfiken på ny teknik, vill utvecklas vidare och delar gärna med dig av din kunskap.
Rollen kräver svenskt medborgarskap samt att du talar och skriver svenska obehindrat, då arbetet sker i säkerhetsklassade projekt.
Om Ida Infront
Ida Infront är ett svenskt produktbolag som utvecklar digitala lösningar för samhällskritiska verksamheter. Produktfamiljen iipax möjliggör bland annat passfri rörlighet inom Europa, e-deklarationer och effektiv ärendehantering hos myndigheter.
Här blir du en del av ett framgångsrikt IT-produktföretag med platt organisation och stabil kundbas. Vi är också ett värderingsstyrt företag med stark laganda som satsar på ledarskap samt våra medarbetare och deras möjligheter till kompetensutveckling.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Ida Infront med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
.
På grund av semestertider kommer urvalet påbörjas först vecka 32.
Välkommen med din ansökan!
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8007047-2106241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10005808