DevOps Engineer (Systemadministratör) till kund

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-05


Publiceringsdatum
2025-09-05

Beskrivning
Vår kund genomför just nu sitt största IT-utvecklingsprojekt någonsin.

Projektet omfattar nyutveckling av flera pensionsförmånssystem för att realisera regeringens pensionsöverenskommelse och kommer att pågå fram till 2028.

Arbetet bedrivs agilt enligt SAFe-ramverket i en DevOps-anda, där systemen byggs som mikrotjänster (Java) i kundens Rancherplattform. Vi arbetar enligt Continuous Delivery med hög grad av automatisering i alla led.

Som DevOps Engineer blir du en viktig del av ett agilt team och får en nyckelroll i att säkerställa stabilitet, drift och utveckling av systemmiljön.

Dina arbetsuppgifter
Övervaka, felsöka och utföra installationer.

Ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system.

Vägleda utvecklingsteam i mikrotjänst-arkitektur.

Bidra till automatisering och förbättring av Continuous Delivery-flöden.

Kvalifikationer
Skall-krav:

Minst 10 års erfarenhet av systemadministration i Linuxbaserad produktionsmiljö.

Minst 10 års erfarenhet av scriptprogrammering i Linuxmiljö (t.ex. Python, Ruby, Perl).

Minst 5 års erfarenhet av Continuous Delivery.

Minst 5 års erfarenhet av Java-utveckling.

Minst 2 års erfarenhet av Maven.

Minst 2 års erfarenhet av GIT för versionshantering.

Minst 2 års erfarenhet av Jenkins Pipeline och Groovy.

Minst 2 års erfarenhet av Docker.

Minst 2 års erfarenhet av OpenShift.

Minst 2 års erfarenhet av Rancher.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Praktisk erfarenhet av att arbeta enligt SAFe.

Uppdragsavtal måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (via KeyMan).

Bör-krav:

Erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana).

Erfarenhet av Kubernetes.

Erfarenhet av Ansible eller Puppet.

Erfarenhet av Spring/Spring Boot.

Dina personliga egenskaper
Kreativ och lösningsorienterad.

Ansvarstagande med god analytisk förmåga.

Kommunikativ och samarbetsinriktad.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Arbetsplats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.

Uppdragsperiod: Start snarast, tillsvidare under pågående utvecklingsprojekt.

Ansökan: Bifoga CV på svenska i Word-format. CV:t är en viktig del i utvärderingen och ska tydligt visa hur du uppfyller skall-kraven.

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - vänta därför inte med din ansökan!

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

