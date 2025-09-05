DevOps Engineer (Systemadministratör) till kund
Vår kund genomför just nu sitt största IT-utvecklingsprojekt någonsin.
Projektet omfattar nyutveckling av flera pensionsförmånssystem för att realisera regeringens pensionsöverenskommelse och kommer att pågå fram till 2028.
Arbetet bedrivs agilt enligt SAFe-ramverket i en DevOps-anda, där systemen byggs som mikrotjänster (Java) i kundens Rancherplattform. Vi arbetar enligt Continuous Delivery med hög grad av automatisering i alla led.
Som DevOps Engineer blir du en viktig del av ett agilt team och får en nyckelroll i att säkerställa stabilitet, drift och utveckling av systemmiljön.Dina arbetsuppgifter
Övervaka, felsöka och utföra installationer.
Ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system.
Vägleda utvecklingsteam i mikrotjänst-arkitektur.
Bidra till automatisering och förbättring av Continuous Delivery-flöden.Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst 10 års erfarenhet av systemadministration i Linuxbaserad produktionsmiljö.
Minst 10 års erfarenhet av scriptprogrammering i Linuxmiljö (t.ex. Python, Ruby, Perl).
Minst 5 års erfarenhet av Continuous Delivery.
Minst 5 års erfarenhet av Java-utveckling.
Minst 2 års erfarenhet av Maven.
Minst 2 års erfarenhet av GIT för versionshantering.
Minst 2 års erfarenhet av Jenkins Pipeline och Groovy.
Minst 2 års erfarenhet av Docker.
Minst 2 års erfarenhet av OpenShift.
Minst 2 års erfarenhet av Rancher.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Praktisk erfarenhet av att arbeta enligt SAFe.
Uppdragsavtal måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (via KeyMan).
Bör-krav:
Erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana).
Erfarenhet av Kubernetes.
Erfarenhet av Ansible eller Puppet.
Erfarenhet av Spring/Spring Boot.Dina personliga egenskaper
Kreativ och lösningsorienterad.
Ansvarstagande med god analytisk förmåga.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.Anställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag - du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsplats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.
Uppdragsperiod: Start snarast, tillsvidare under pågående utvecklingsprojekt.
Ansökan: Bifoga CV på svenska i Word-format. CV:t är en viktig del i utvärderingen och ska tydligt visa hur du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - vänta därför inte med din ansökan!
