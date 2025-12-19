Development Engineer
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
, Staffanstorp
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Strax utanför Malmö ligger ett ledande färgföretag med fokus på innovation och hållbarhet. En site som är en av Nordens största anläggningar för utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av färg till inom- och utomhusmiljöer för konsumenter, kunder och industrin. Verksamheten består i huvudsak av två bolag. Akzo Nobel Industrial Coatings som är ledande inom försäljning och tillverkning av färg och beläggningar för industriell ytbehandling för träprodukter såsom fönster, dörrar, golv och möbler. Några av kunderna är IKEA, Montana, Inwido och Tarkett. Det andra företaget Akzo Nobel Decorative Coatings utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer färg, lack, spackel och träskyddsprodukter till yrkesmålare och konsumenter är. I portföljen finns de välkända varumärkena Nordsjö, Sadolin och Cuprinol.
Vi söker nu en utvecklingsingenjör till vårt kulörteam, som är en del av vårt globala utvecklingslabb inom Industrial Coatings & Wood Coatings, med placering på vår site strax utanför Malmö. Tillsammans med 5 kollegor ansvarar kulörteamet för teknologiplattformar och utvecklingsprojekt relaterade till färgmatchning, kulörutveckling och applikationsprestanda.
Vad erbjuder vi dig på AkzoNobel?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag och har fått Top Employer certifiering 2025. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du att arbeta med?
Det dagliga arbetet äger rum både i laboratoriet och i vårt moderna Tekniska applikationscenter, där applikationer i full skala används för att simulera kundprocesser. Du arbetar med utveckling och optimering av kulör- och färgsystem i nära samarbete med våra kunder och interna funktioner.
Som utvecklingsingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter bland annat att:
• Driva och delta i utvecklings- och förbättringsprojekt kopplade till kulör, färgmatchning och teknologiplattformar
• Arbeta med färgmatchning och optimering mot givna krav och specifikationer
• Ge tekniskt stöd och expertis till kunder, försäljningstekniker, produktion och laboratorier i Sverige och övriga Europa
• Analysera resultat, dokumentera och kommunicera förändringar i relevanta system
• Arbeta dagligen i och vidareutveckla arbetssätt kopplade till colour software och relaterade digitala verktyg
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med start enligt överenskommelse. Placering är på vår site i Arlöv strax utanför Malmö.
Vem är du?
För att lyckas i rollen trivs du i en dynamisk miljö med högt tempo och korta ledtider. Du har en teknisk utbildningsbakgrund, exempelvis som kemiteknisk ingenjör, materialingenjör eller motsvarande, alternativt har du förvärvat liknande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. Tjänsten förutsätter fullgott färgseende.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs med att ta ansvar för dina uppgifter, driva flera ärenden parallellt och bidra med både teknisk noggrannhet och kreativ problemlösning. Samtidigt är du en lagspelare som bygger goda relationer och samarbetar effektivt med både interna och externa kontaktytor.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Du har god vana av Office-paketet samt av att arbeta i och snabbt sätta dig in i olika IT- och affärssystem. Goda kunskaper i Excel är meriterande.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi engagerade i att skapa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla medarbetare kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter mångfald, tolerans och respekt, och vår rekryteringsprocess är en viktig del av detta arbete. Alla kvalificerade sökande behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt, oavsett etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.
Med anledning av jul- och nyårshelgerna kommer återkoppling i rekryteringsprocessen för urval till intervjuer att ske från och med vecka 3, 2026.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta teamleder Anne Selmer, Chemical Engineer, anne.selmer@akzonobel.com
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Ami Sandberg, Talent Acquisition Partner Nordics, +46 76-781 07 39. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
