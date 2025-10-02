Detaljplanedigitaliserare
2025-10-02
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens samhällsbyggande?
Vi står inför en spännande digital omställning där äldre detaljplaner blir tillgängliga i digitalt format.
Nu söker vi dig som vill kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta och bidra till ett projekt som gör skillnad!Dina arbetsuppgifter
Som detaljplanedigitaliserare blir du en nyckelperson i arbetet med att modernisera kommunens planinformation enligt nationella riktlinjer. Du arbetar främst i Focus Detaljplan, och ansvarar för både digitalisering, kvalitetssäkring och leverans till Nationella geodataplattformen (NGP).
Du blir en del av ett engagerat, nyfiket och hjälpsamt team som arbetar i framkant av digital samhällsplanering. Arbetet sker på plats, där nära samarbete är avgörande för projektets framgång.
Tjänsten är en projektanställning till och med 31/12 2027 med placering på Kartenheten.
Anställningen kan komma att övergå i annan tjänst, beroende på verksamhetens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Digitalisera och kvalitetssäkra äldre detaljplaner enligt Boverkets planbestämmelsekatalog
- Tillämpa juridisk förståelse för planbestämmelser
- Arbeta i GIS-verktyg som AutoCAD Map, Focus Detaljplan och QGIS
- Säkerställa att digitala planer uppfyller krav för publicering till NGP
- Dokumentera arbetsprocesser och metadata
- Samarbeta med planarkitekter, GIS-ingenjörer och samhällsplanerareKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsplanering, fysisk planering, GIS, arkitektur eller motsvarande
- God förståelse för plan- och bygglagen (PBL) samt detaljplaners struktur
- Erfarenhet av digital planframställning, gärna i Focus Detaljplan
- Grundläggande kunskaper i geodatahantering och topologi
- Förmåga att tolka juridiska dokument och planritningar
Meriterande:
- Erfarenhet av digitalisering av äldre planhandlingar
- Kunskap om nationella riktlinjer för planinformationDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
- Strukturerad och noggrann med god analytisk förmåga
- Kommunikativ och pedagogisk - du kan förklara komplexa planbestämmelser på ett tydligt sätt
- Självständig och initiativtagande, men också en god lagspelare
- Nyfiken, lösningsorienterad och intresserad av digital utveckling inom samhällsbyggnad
- Ansvarstagande och medveten om vikten av att leverera i tid för att projektet ska hålla sina mål
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Ersättning
