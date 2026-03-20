Designer (vikariat)
På Gina Tricot älskar vi att inspirera. Sedan 1997 har vi erbjudit mode för kvinnor i över 30 länder. Med omkring 145 butiker i fem europeiska länder, en växande e-handel och cirka 1 800 engagerade medarbetare fortsätter vi att skapa nya shoppingupplevelser. Vår kultur bygger på Passion & Commitment, Smartness, Challenge och Teamwork, värderingar som driver oss framåt varje dag. Oavsett om du arbetar på kontoret, i butik eller på lagret är du en del av samma resa där vi tillsammans skapar en inspirerande arbetsmiljö och levererar de senaste trenderna till våra kunder varje dag.
DESIGNER
Vi söker nu en kreativ, framåtlutad och passionerad Designer som vill vara med att driva Gina Tricot designarbete framåt. Som ett framstående varumärke inom modeindustrin fokuserar vi på att leverera kommersiell design och du kommer vara en del av vårt innovativa designteam på Gina Tricot. Som Designer hos oss kommer du ansvara för design av sortiment för en varugrupp enligt Gina Tricots kundprofil och strategi.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Samarbeta nära med inköpare och andra designers för att säkerställa ett koordinerat sortiment med fokus på produkt och kund.
Ha ett nära samarbete med Design Manager och Assortment Managers för att upprätthålla företagets vision och mål.
Uppdatera dig kontinuerligt på trender, konkurrenter och omvärldsanalyser för att säkerställa ett konkurrenskraftigt sortiment.
Utveckla och presentera designkoncept som passar Gina Tricots varumärke och kundsegment.
VI TROR ATT DU ÄR VÅR NÄSTA STJÄRNA OM DU...
• är passionerad för mode och trender, lever i sociala medier och har ett skarpt öga för det nya och kommersiella. Du är kommunikativ, nyfiken och har en stark känsla för detaljer. Som person är du positiv och ansvarstagande. Du trivs både i samarbete med andra och med att arbeta självständigt, och du är van vid att arbeta i en föränderlig miljö med många spännande utmaningar och möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Utbildning inom design från universitet eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av designarbete
Mycket goda kunskaper i Adobe-program (Illustrator/Photoshop/InDesign).
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet från retail-branschen.
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Vikariat på 1 år
Tillträde: omgående
Tjänsten utgår från vår huvudkontor i Borås
OM PROCESSEN
Urval och intervjuer sker löpande.
I slutet av rekryteringsprocessen kommer du att behöva uppvisa pass eller nationellt ID samt, vid behov, bevis på uppehållstillstånd om du har medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare ska kunna säkerställa din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige.
Som en del av processen genomförs även en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen utförs via Fortcheck, där du som kandidat identifierar dig med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren.
VI ERBJUDER MER ÄN BARA ETT JOBB
När du börjar din karriär hos oss, välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik - du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget. Hos oss får du också ta del av en förmånlig personalrabatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivare Gina Tricot AB
(org.nr 556534-8843), https://careerssweden.ginatricot.com
Teknologgatan 2 (visa karta
)
503 38 BORÅS
