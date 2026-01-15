Design Managers
2026-01-15
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens jordbruksmaskiner och samtidigt leda teknikutvecklingen inom två av våra affärsområden? På Väderstad söker vi nu två Design Managers - en till affärsområdet Sådd och en till affärsområdet Precisionssådd.
Som Design manager blir du en del av ett engagerat ledningsteam där vi tillsammans sätter riktningen för våra produkter. Du leder ett team om cirka 10-12 ingenjörer och produktutvecklare med olika tekniska specialiseringar, exempelvis hydraulik, plastkonstruktion, finmekanik, luftsystem och CFD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda, coacha och utveckla ett team av tekniska experter
Driva teknisk innovation och strategisk utveckling inom teknikområdet
Ansvara för leveranser, kvalitet, budget och resursallokering
Utveckla arbetssätt och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
Skapa en kultur där idéer får ta plats och där vi tillsammans hittar lösningar på framtidens utmaningar
Bidra aktivt i förändringsarbete i en växande organisation
Du blir en viktig del av ledningsgruppen för affärsområdet och arbetar nära chefskollegor för att sätta mål, strategier och planer för hela avdelningen. Genom ditt ledarskap bidrar du till att våra produkter fortsätter ligga i teknikens framkant och att vi ständigt förbättrar vardagen för våra kunder.
Vi är ett företag med starkt operativt driv, hög innovationskraft och tydliga mål - och vi söker dig som vill vara med och ta ansvar för nästa steg i vår tekniska utveckling.Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och ett tydligt ledarskap, och som trivs i en operativ och föränderlig miljö. Du får energi av att ta ansvar, driva frågor framåt och samtidigt utveckla både människor och arbetssätt.
Du kan ha haft chefsansvar tidigare - men rollen passar också dig som idag arbetar som exempelvis teknisk projektledare, lead engineer eller i en liknande roll och som är redo att ta steget in i ditt första chefsuppdrag.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av produktutveckling i teknisk eller industriell miljö
Förmåga att skapa förtroende hos tekniska experter genom god teknisk förståelse
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Du är lösningsorienterad, ser helheten och har lätt för att samarbeta och bygga relationer över organisatoriska gränser.
Hos Väderstad får du:
Vara med och sätta agendan för framtiden - tillsammans gör vi skillnad på riktigt!
Bli en del av ett passionerat ledningsteam där vi ständigt utmanar oss själva och varandra.
Möjlighet att påverka och utvecklas i en internationell miljö med stark innovationskraft.
Ansvara för teknik, team och leverans inom ditt affärsområde, Sådd eller Precisionssådd.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna film om oss och vår verksamhet!Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna-Stina Pantzare på anna-stina.pantzare@skill.se
, 0700-81 85 87 eller Sofie Ilhed på sofie.ilhed@skill.se
. 0790-062888
Sista ansökningsdag är 1/2-26
Varmt välkommen med din ansökan!
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
