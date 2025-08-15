Deployment Project Manager
2025-08-15
Är du en erfaren projektledare med bakgrund inom operations och FMCG? Trivs du i en internationell, dynamisk miljö där du kan driva projekt från analys till genomförande? Vi söker nu dig som Deployment Project Manager för att stödja expansionen av vår kunds produkt till nya internationella marknader.
Om Tjänsten
På grund av ett ökat antal lanseringsprojekt söker vi för vår kunds räkning skickliga konsulter som kan leda och genomföra lanseringar på nya marknader, produktlinjeutvidgningar och regulatoriska uppdateringar. Som Deployment Project Manager spelar du en nyckelroll i att anpassa produktportföljen till marknadsspecifika regelverk och säkerställa operativ beredskap.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Projektledning - Bedöma genomförbarhet, planera och driva deployment-projekt.
Regelverk & efterlevnad - Säkerställa att märkning och regulatoriska krav uppfylls för nya och befintliga marknader.
Masterdata & produktlivscykelhantering - Koordinera och anpassa masterdata (PLM-setup) för olika produktportföljer.
Inköp & produktionsplanering - Hantera och övervaka inköps- och produktionsprocesser i enlighet med projektens tidslinjer.
Vi söker dig som har
Universitetsutbildning inom Marknadsföring, Företagsekonomi, Ingenjörsvetenskap eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet som projektledare, gärna inom Operations och FMCG.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Som person ser vi att du har en stark förmåga att hantera intressenter och bygga nätverk. Du är strukturerad och organiserad, med en förmåga att hantera stora informationsflöden och prioritera kritiska uppgifter. Du har en kommunikativ förmåga och vana att presentera budskap, samt är proaktiv, lösningsorienterad och en lagspelare.
Vad vi erbjuder
Omfattning: Heltid, kontorstider.
Hybrid arbetsmodell: Upp till 2 dagar distansarbete per vecka efter första månaden som görs på plats.
Förmåner: Konsultavtal med fast månadslön, friskvårdsbidrag, förskotssemester och pension.
Startdatum: 1 oktober 2025.
Uppdragets längd: 30 september 2026 (med möjlighet till förlängning alternativt överrekrytering av vår kund).
Placering: Centrala Stockholm.
Detta är en spännande möjlighet att vara en del av en global expansion, i en dynamisk och internationell miljö. Om du har rätt erfarenhet och kompetens ser vi fram emot din ansökan. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9461168