Demopersonal, Södra Stockholm

Om jobbet
Retail24 söker nu fler stjärnor till vår demoavdelning!
Som demopersonal hos Retail24 kommer du att representera våra kunders välkända varumärken. Vi har många spännande uppdrag inom både demo, event & sampling.
Jobbet är flexibelt och varierande med stora möjlighet att utvecklas inom Retail24.
Vi söker dig som:
• Är du utåtriktad, social & tycker om att jobba med kundkontakt.
• Söker ett jobb med flexibelt schema.
• Vill jobba med demo inom olika områden, har du ett intresse för mat, skönhet eller hälsa har vi flera olika spännande möjligheter för dig.
Tjänsten är en timanställning med varierande arbetstider. Jobbet är perfekt för dig som vill ha ett kul extrajobb med mycket kundkontakt. Jobbar du för andra demobolag samtidigt ser vi inte det som något problem.
Hos oss får du lön enligt Handels kollektivavtal. Både uppdrag och arbetsplats kan variera och därför är det meriterande om du har körkort och tillgång till bil.
Retail24 har nordens största sälj, demo och merchandisingkår!
Både på regional och nordisk nivå. Tillsammans arbetar vi med de största leverantörerna inom Dagligvaruhandeln, Fackhandeln samt Elektronikhandeln. Älskar du att jobba inom retail sök till oss på Retail24 idag!
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.
