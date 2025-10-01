Demonstratör Göteborg

RG Marknadspartner AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-01


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos RG Marknadspartner AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Om jobbet
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, noggrann, ansvarsfull och som trivs med att jobba i butik med daglig kontakt med kunder och personal.

Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare, men det är inget krav.
Tjänsten är vid behov, då våra demonstrationer kommer in löpande och vi bokar upp personal efter det.
Passar dig som har ett annat deltidsjobb, studerar eller har ett flexibelt liv.

Uppdragen utförs främst på veckodagar mellan 10-18 eller 11-19, men även lördagar kan förekomma.

Lön enligt handelsavtal.
Arbetsuppgifterna består i att tillaga/bjuda och sälja olika produkter i livsmedelsbutiker för att öka försäljningen av våra kunders sortiment.
RG Marknadspartner AB arbetar med säljfrämjande tjänster såsom merchandising, varudemonstrationer och säljtjänster inom dagligvaruhandeln och fackhandeln.

Vi har varit verksamma sedan 1994 och har hela Sverige som arbetsfält.
Mer om oss går att läsa på www.rgmp.se

Låter det intressant?
Maila in din ansökan till henrik.tegnebo@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu.
Om anställningen

Publiceringsdatum
2025-10-01

Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: henrik.tegnebo@rgmp.se

Arbetsgivare
Rg Marknadspartner AB (org.nr 556622-0769), http://www.rgmp.se

Arbetsplats
RG Marknadspartner

Jobbnummer
9534843

Prenumerera på jobb från RG Marknadspartner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos RG Marknadspartner AB: