Demand Planner till Jönköping!

Om rollen
Som Demand Planner får du en nyckelroll i att förutse efterfrågan, analysera försäljningsmönster och säkerställa rätt balans mellan lager och produktion. Du arbetar tätt tillsammans med kollegor inom försäljning, marknad, produktion och supply chain för att skapa effektiva och träffsäkra planeringsprocesser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla och underhålla korrekta kort- och långsiktiga efterfrågeprognoser baserat på historiska data, säsongstrender och kampanjer.
Samverka med tvärfunktionella team för att samla in och verifiera prognosdata.
Följa upp prognosprecision och kontinuerligt förbättra modeller och arbetssätt.
Översätta prognoser till konkreta produktionsplaner för att säkerställa tillgång och minimera överskottslager.
Identifiera risker i leveranskedjan och föreslå proaktiva lösningar.
Delta i S&OP-processer och ta fram regelbundna rapporter och insikter till ledningen.
Vi söker dig som
Har en relevant högskoleutbildning inom Supply Chain Management, ekonomi eller motsvarande.
Har minst 3 års erfarenhet av demand planning, forecasting eller supply chain management - gärna från tillverkande industri eller köksproduktion.
Är vass på Excel, ERP-system (t.ex. SAP, Oracle) och gärna planeringsverktyg som NetSuite, Anaplan eller Kinaxis.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Är strukturerad, nyfiken och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
Meriterande
Erfarenhet av tillverkning med "made-to-order" eller semi-customiserade produkter.
Kännedom om köks-, möbel- eller inredningsbranschen.
Kunskap inom Lean- eller Six Sigma-metodik.
Praktiska detaljer:
Plats: Jönköping Arbete på plats: 100 % (ej distans) Uppdragsperiod: 17 november 2025 - 31 mars 2026 Sista dag att ansöka är 14 november 2025
