Deltidsjobb på lager i Norrköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-08-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får röra på dig, ta ansvar och jobba med schyssta kollegor? Vi söker dig som gillar ordning och reda, är pålitlig och vill jobba på ett smidigt lager i Norrköping.
Du blir en del av ett härligt team som ser till att allt flyter - perfekt för dig som pluggar, jobbar deltid eller vill ha ett aktivt jobb vid sidan av.
Vad får du göra?
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och hantera returer
Hålla rent och snyggt på lagret
Använda system för att hålla koll på varorna
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta i, har koll på läget och trivs när det är mycket att göra. Erfarenhet är ett plus men inget måste - vi lär dig!
Bra om du:
Är noggrann och gillar att jobba självständigt
Klarar av fysiskt arbete
Kan lite dator
Pratar och skriver svenska
Om jobbet
Plats: Norrköping
Omfattning: Deltid, flexibla tider
Start: Så snart som möjligt
Låter det kul?
Skicka in din ansökan idag! Vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9462396