Deltidsjobb på lager i Nässjö!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Nässjö
2026-01-15
Publiceringsdatum2026-01-15
Vi söker dig med annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% till ett deltidsarbete på dagtid i Nässjö.
Arbetstiderna är 07-16 under vardagar, med viss flexibilitet.
Viktigt! att du är tillgänglig 3 vardagar i veckan, de kan vara varierande vilka dagar du arbetar.
Perfekt för dig som tidigare arbetat på lager, eller kanske du som alltid velat testa!Arbetsuppgifter
Här kommer du arbeta med arbetsuppgifter som kräver att man har förmågan att arbeta effektivt. Kunden har en automatiserad del där man hanterar kläder, ett tryckeri där man behöver vara noggrann samt containerlossning där god fysisk förmåga underlättar.
Du kommer få möjlighet att utföra arbetsuppgifter med truck, därav att truckkort är ett krav även om du tar det iom en start. Erfarenhet får du på plats.
Vad vi söker
Vi söker dig med rätt inställning till att arbeta. Viljan att göra ett bra jobb är det som väger mest tillsammans med ett bra engagemang.
För att söka tjänsten behöver du ha ett annat arbete eller sysselsättning som tex studier på minst 50%.
Använd gärna fritexten och förtydliga din aktuella sysselsättning där.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Sysselsättning på 50%
Svenska i tal och skrift
Truckkort
Meriterande:
Lagererfarenhet
Autostore
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1003". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9685173