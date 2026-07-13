Deltidsjobb hos Transportstyrelsen
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Örebro Visa alla backofficejobb i Örebro
2026-07-13
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eller i hela Sverige
I tjänsten som Bildgranskare har du en central roll i det administrativa arbetet att kontrollera registreringsskyltar. Sök idag och starta heldagsutbildningen i September!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Academic Work söker nu Bildgranskare till Transportstyrelsen. Mellan 1 dec-28 feb är passkravet 3 pass/vecka, resterande period av året gället 2 passkrav/vecka. Hur mycket du arbetar styrs av väderlek, under våren/sommaren är det mycket lugnare men mot vinterhalvåret ökar behovet. Arbetspassen är oftast förlagda under förmiddag och eftermiddag, vilket gör att du på ett flexibelt sätt kan kombinera det med andra åtaganden.
Detta uppdrag startar med en heldagsutbildning på någon av följande datum; 7/9, 14/9 och 5/10Dina arbetsuppgifter
Ansvara för granskning av kamerabilder i ett datasystem gällande trängselskatt och infrastrukturavgifter
Administrera korrekt informationen från kamerabilderna i datasystemet
Bilderna du granskar ligger sedan till grund för skattebeslut och är således ett ytterst viktigt arbete
Vi söker dig som
Studerar eftergymnasial utbildning och har minst 1 år kvar av studierna, alternativt har en annan sysselsättning på minst 50%. Detta är kollektivsavtalsreglerat och man behöver kunna uppvisa registreringsintyg/anställningsintyg som styrker detta.
Är tillgänglig för någon av heldagsutbildningarna.
Har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Har god datorvana
Det kommer ställas höga krav på dig som konsult att följa de premisser som gäller vid intresseanmälan och bokning av pass, du har därför lätt för att ta till dig och tillämpa fasta rutiner kopplat till arbetet och bokning av jobbpass. Som person är du:
Flexibel
Noggrann
Har en hög personlig mognad
Övrig information
Start: September/Oktober
Omfattning: Deltid. Utgångspunkten är 3 pass per vecka, 8.00-12.00 eller 12:30-16:30 mellan 1a dec - 28 feb, därefter - är utgångspunkten 2 pass per vecka, samma arbetstider. Det kan dock bli mindre än så, då arbetet är väderstyrt till stor del.
Placering: Örebro. Arbetet sker på plats från Transportstyrelsens kontor.
Uppdragslängd: 2 år, vid sidan av studier/annan huvudsaklig sysselsättning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A4P4VU". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10001222