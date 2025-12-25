Deltidsjobb för studenter - Kvällstid inom försäkring
Safely AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safely AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Studerar du på högskola eller universitet och söker ett tryggt och meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Vill du jobba fasta kvällspass, få betald utbildning och samla värdefull erfarenhet inom försäkringsbranschen?
Hos Safely erbjuder vi ett deltidsjobb som är enkelt att kombinera med studier - och som för många blivit en naturlig väg vidare efter examen. Arbetstider & omfattning
Måndag-torsdag
16:30-19:30
Minst 3 pass per vecka Perfekt för dig som pluggar dagtid.
Om rollen
Du arbetar som försäkringsförmedlare på deltid och kontaktar kunder via telefon som redan har visat intresse för försäkringsskydd. Din uppgift är att informera, guida och hjälpa kunden att stärka sitt skydd, exempelvis vid sjukdom eller sjukhusvistelse.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Du får en tydlig introduktion, löpande coachning och utbildning på plats.
Det här får du hos oss: Fast grundlön + provision
Licensierad försäkringsutbildning (betald av oss)
ljumna leads - inga kalla samtal
Utvecklingsmöjligheter för dig som vill jobba mer efter studierna
Modernt kontor i Solna
Ett socialt och peppande team med tydliga mål
Vem passar rollen för?Den här rollen passar dig som:
Studerar på högskola eller universitet
Söker ett stabilt extrajobb med fasta tider
Kan jobba minst 3 kvällar i veckan
Är trygg i att prata med människor i telefon
Vill lära dig mer om försäkring och kundrelationer
Erfarenhet av försäljning är inget krav - vi värdesätter inställning, ansvar och vilja att utvecklas.
Varför Safely?Safely är en växande aktör inom personförsäkringar. Många i vårt team började som studenter hos oss. Det här är inte bara ett extrajobb - det är en möjlighet att bygga relevant erfarenhet tidigt.
Ansök via nu - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://www.safely.se/ Arbetsplats
Safely Kontakt
Ivana ivana@safely.se Jobbnummer
9663782