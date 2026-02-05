Deltids- och Extrajobbsmöjlighet! (Heltid/deltid) 27450:-+provision!
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2026-02-05
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Motala
, Finspång
, Kumla
, Norrköping
, Vingåker
eller i hela Sverige
Deltids- och Extrajobbsmöjlighet! (Heltid/deltid) 27450:-+provision!
Är du intresserad av ett flexibelt arbete där du har möjlighet att själv bestämma dina arbets- och schemaläggningstider, samt välja arbetsplats? Söker du en tjänst som kan leda till fast anställning och erbjuder en god säljutbildning med potential för karriärutveckling? Har du ambitionen att arbeta utan lönetak och maximera din inkomstpotential?
Vi erbjuder nu en unik möjlighet för dig som vill pröva på ett säljyrke eller utforska nya aspekter inom försäljning och fortsätta utvecklas inom säljbranschen. Vi expanderar för närvarande över hela landet och söker engagerade säljare till vårt team. Vårt huvudkontor är beläget i Västerås, men vi har också kontor i Uppsala.
Vi välkomnar sökande utan tidigare erfarenhet inom säljbranschen, eftersom vi erbjuder internutbildning för alla våra anställda. Du kommer att sälja en innovativ universal städmaskin som är ledande inom sin teknik på marknaden. Roboclean, som grundades 1996, har vuxit till att sälja vår produkt i över 70 länder. Vår städmaskin erbjuder omfattande rengöringslösningar, inklusive luftrening, rekonditionering och grovsanering.
Som säljare hos oss utgår du från din hemort och besöker kunder som har bokat tid med oss. Kunderna är informerade om ditt besök och ser fram emot ditt ankomst.
Vi erbjuder en garantilön på 27 450 kr (beräknat på heltid) plus provision, vilket ger dig möjlighet att påverka din inkomst direkt genom dina prestationer.
Krav för tjänsten:
• Giltigt körkort och tillgång till bil
• Flytande svenska i tal och skrift
Är du redo att ta dig an en ny utmaning och har de kvalifikationer som krävs? Tveka inte att höra av dig till oss! Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rekryteringuppsala@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Trunstavägen 37 (visa karta
)
591 26 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Natasha Francis rekryteringuppsala@robocleansverige.se 0767000702 Jobbnummer
9726525