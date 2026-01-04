Deltids Nagelterapeut
2026-01-04
Salongen söker extrapersonal. Är du Nagelterapeut och vill jobba 1-3 dagar i veckan hos oss?
Just nu söker SALONGEN AB En serviceinriktad och noggrann person som kan stötta upp oss då vi inte hinner med alla våra kunder.
SALONGEN öppnade i juli -08 och ligger centralt på Smedjegatan i Jönköping. Vi är idag en väletablerad hud- och nagelsalong med butik.
Vi är en salong som arbetar proffesionellt, med ett personligt bemötande i trevlig miljö. Service är för oss en självklarhet
Är du rätt person att hjälpa oss att ta hand om våra trevliga kunder? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: Info@salongen.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Yrkestitel". Arbetsgivare Salongen Jönköping AB
(org.nr 556796-9075), http://salongen.eu
Smedjegatan 34 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Salongen Jönköping AB Jobbnummer
9668469