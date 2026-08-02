Deltid helg Pizzabagare
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2026-08-02
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Deltid Pizzabagare till Pazzi Vasastan – Neapolitansk pizza i Stockholm
Vi söker en passionerad pizzabagare på deltid som vill vara med och laga äkta neapolitansk pizza på hög nivå.
Om rollen
Du arbetar i vår pizzeria och ansvarar för att baka och hantera våra pizzor med fokus på kvalitet, teknik och känsla för degen. Hos oss jobbar vi med neapolitanska traditioner och råvaror av hög klass.
Arbetstider
Fredag 17–22.30 | Lördag 17–22.30 | Söndag 11.30–22.30
Sporadiska pass kan tillkomma under veckan.
Tjänsten börjar i mitten av augusti.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pizzabak, neapolitansk stil
Är noggrann, stresstålig och trivs i ett högt tempo
Är genuint intresserad av mat och hantverksmässigt bageri
Vi erbjuder
En deltidstjänst med fast helgschema
En kreativ och driven arbetsplats med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas inom neapolitansk pizzatradition
Trevliga kollegor och ett engagerat kök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Mejl
E-post: jobb@pazzivasastan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid pizzabagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Fortunato AB
(org.nr 559265-6325)
Kungstensgatan 60 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Pazzi Vasastan Jobbnummer
10017954