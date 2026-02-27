Deltid - Serveringspersonal / Köksbiträde till Lunch
Mr B & Me AB / Servitörsjobb / Sundbyberg Visa alla servitörsjobb i Sundbyberg
2026-02-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mr B & Me AB i Sundbyberg
Vi söker dig som vill jobba deltid lunch i våran mysiga lilla familjerestaurang.
Du måste vara väldigt stresstålig då vi får väldigt mycket att göra på kort tid och alltid med ett leende på läpparna.
Dagar måndag-fredag och timmar ca 4-5 timmar varje dag beroende på hur många vi gjort på lunchen.
Chans till större tjänst i framtiden.
Hjälpa till med lättare uppgifter i köket, ta betalt i kassa, diska och städa är några av dom andra sakerna som vi behöver hjälp med.
Glad och serviceinriktad är ett krav.
Du behöver inte ha jobbat med liknande förut, det viktigaste är att du vill jobba på och bli en del av våran "familj" och har en glädjande inställning även under stress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@mrbnme.com Arbetsgivare Mr B & Me AB
(org.nr 559358-1142)
Landsvägen 13 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Jobbnummer
9766984