Delprojektledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Delprojektledare för infrastruktursprojekt hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget, Roll och Arbetsområde
Myndigheten är den som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - idag och i framtiden. Den drivs i form av ett statligt affärsverk, och har drygt 1500 anställda varav majoriteten arbetar på huvudkontoret i Stockholm.
Myndigheten anlägger en kabeltunnel mellan transformatorstationerna Anneberg i Danderyd och Skanstull i Södra Hammarbyhamnen. Tunneln är ca 13,4 km lång och går på ca 70 meters djup under centrala delar av Danderyd, Solna och Stockholm. Tunneln byggs med en tunnelborrningsmaskin (TBM) från Anneberg och söderut till Skanstull. Utöver själva kabeltunneln byggs schakt för ventilation från markytan ned till kabeltunneln vid Mörby, Stocksundet, Frescati, KTH, Stadsgårdskajen och Skanstull (Mårtensdal). Drivandet av tunneln färdigställdes i början av maj 2025, därefter kvarstår arbete med att anlägga golv i tunneln samt färdigställande av ventilationsschakt. Därefter kommer en kabelleverantör att installera kabel, med planerat färdigställande 2030.
Projektet har två huvudsakliga befintliga aktiva kontrollprogram, ett som reglerar vattenverksamhet med tillsynsmyndighet länsstyrelsen och ett som reglerar övrig byggverksamhet med berörda kommuner som tillsynsmyndigheter. Dessa kontrollprogram har varit aktiva under hela tunneldrivningen men kommer att revideras under 2025 för att spegla kommande skeden.
Uppdraget omfattar att vara delprojektledare för kontrollprogrammet till Anneberg Skanstull.
Roll och ansvar
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids-, kostnad- och kvalitétsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Prognosarbete i ekonomisystem UBW och budgetuppföljning för kontrollprogram.
Styrning och uppföljning av upphandlad kontrollorganisation. I kontrollorganisationen ingår en koordinator för kontrollprogrammet som kommer att vara en viktig samarbetspart.
Styrning och uppföljning av övriga konsulter utöver upphandlad kontrollorganisation (exempelvis GIS-resurs, administratör, trädexpert, databasuppbyggnad, jurister)
Övergripande ansvar för kontrollprogrammets uppfyllelse av miljödom avseende villkor och skyldigheter för att inte orsaka skada. Till din hjälp finns förutom den tekniska kompetensen inom upphandlad kontrollorganisation även för projektet särskilt upphandlade jurister med god kännedom om projektets tillståndsprocess.
Övergripande ansvar för kontrollprogrammets tidplan och uppbyggnad och där till kopplade tillstånd samt bistå delprojektledare tillstånd i övrig tillståndshantering inom ramen för projekt Anneberg-Skanstull.
Att utgöra representant i kommunikationen med tillsynsmyndigheterna vid möten, genom rapporter etc.
Att ansvara för sammanställning och slutlig utformning av rapporter till tillsynsmyndigheter.
Övergripande ansvar för framtagande av tekniskt underlag för skadereglering och anläggningar för skyddsinfiltration
Ansvarig för framtagande av relevant underlag till byggledning avseende tätningsbehov.
Bistå med arbetet att överlämna kontrollprogrammen till förvaltningen i samband med projektavslut.
Krav (OBS, obligatoriska)
Ska ha en civilingenjörsexamen alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet Ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet samordning av miljöfrågor i stora infrastruktur- och byggprojekt i byggskedet. Ska kunna behärska svenska språket flytande i tal och skrift Ska ha dokumenterad erfarenhet av redovisning och kommunikation till tillsynsmyndighet Ska ha dokumenterad ledarskapsutbildning Ska ha dokumenterad projektledarutbildning/kurs Ska ha erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetering
Meriterande
Bör ha minst 5 års erfarenhet av att styra kontrollprogram Bör ha erfarenhet av alla olika projektskeden i form av projektering-, ansöknings- byggskede samt avslutande /överlämning till drift/förvaltningsskede. Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9498383