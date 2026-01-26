Delprojektledare
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker delprojektledare samt biträdande delprojektledare för ett uppdrag hos Trafikverket i Malmö.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid och kan genomföras på något av följande sätt:
av en (1) delprojektledare som bemannar uppdraget på 100 %, eller
genom en kombination av en huvudansvarig delprojektledare och en biträdande delprojektledare, där uppdraget fördelas mellan rollerna enligt överenskommen omfattning.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär ansvar som projektledare med inriktning på överlämnandekoordinering genom hela projektets livscykel - från tidiga skeden till avslutat projekt. Uppdraget omfattar ledning, samordning och uppföljning av mindre och medelstora åtgärdsprojekt, med fokus på planering, ekonomi, dokumentation och kommunikation mellan berörda parter. Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa aktörer och kan vid behov även omfatta stöd till underhållsverksamhet samt kunskapsöverföring till organisationens medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Verka som projektledare och överlämnandekoordinator från tidigt skede till avslutat projekt
Arbeta med prognoshantering samt tid- och resursplanering
Kommunicera och samordna med kunder, projektörer och entreprenörer
Medverka i projekt såsom räls-, spår- och växelbyten samt ersättningsvägar
Bistå, stödja och avlasta projektledare med produktionsplanering i BAP, BUP och MPK
Ha en samordnande funktion för övriga konsulter
Ta fram tekniska och administrativa handlingar för underhållsentreprenader
Ta fram projektkalkyler i samråd med förvaltare
Medverka i och stödja samordning av projektering och produktion
Kontrollera och dokumentera entreprenörernas utförda arbeten
Kalla till, leda och dokumentera byggmöten och liknande möten
Följa upp entreprenörernas arbeten
Granska och följa upp fakturaunderlag
Vid behov bistå underhållsavdelningar inom verksamhetsområdet enligt angiven beläggningsgrad
Säkerställa överföring av kunskap till organisationens anställda avseende utförda arbetsuppgifter
Krav (OBS, obligatoriska)
Delprojektledare med huvudansvar för uppdraget
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD
Konsulten ska ha erfarenhet av minst 5 st järnvägsprojekt som överlämnandekoordinator med minst 80 MSEK i total omsättning. Projekten ska vara avslutade, godkänd leveransplan och godkänd överlämning.
Konsulten ska ha arbetat som överlämnandekoordinator för 2 st spårbyten. Projekten ska vara avslutade, godkänd leveransplan och godkänd överlämning.
Konsulten ska ha erfarenhet av minst 5 st järnvägsprojekt som överlämnandekoordinator med godkända leveransplaner inom M-BEST och kanalisation. Projekten ska vara avslutade.
Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U
Biträdande Delprojektledare
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 1 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (projektledare Allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD
Meriterande
Du har erfarenhet som överlämnandekoordinator inom Trafikverket underhåll.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
