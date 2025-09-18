Delprojektledare - Eftermarknad
Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa hög kundnöjdhet och kvalitet även efter leverans? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad Delprojektledare med fokus på eftermarknad, som vill bidra till att hålla avancerade tekniska system i toppskick.
OM TJÄNSTEN:
Som Delprojektledare inom eftermarknad får du ett helhetsansvar för reparationer och reservdelar till levererade system. Du arbetar från förfrågan och offert till färdig leverans, med fokus på att säkerställa att reparationer och reservdelar hanteras effektivt och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Stödja projektledare i större projekt som omfattar reparationer, reservdelar och uppgraderingar.
Ha internt ansvar för reparationer och reservdelsprojekt.
Säkerställa att tekniska frågor besvaras korrekt tillsammans med projektledare och säljteam.
Upprätthålla goda kundkontakter via fysiska och digitala möten.
Förse leveransorganisationen och produktionsplaneringen med korrekt och aktuell information.
Följa upp beställningar av reservdelar och reparationer så att de levereras i tid, inom budget och enligt kvalitetskrav.
Administrera servicerapporter, fakturering och projektdokumentation.
Arbetet är varierande - från större leveranser till enskilda enheter och både korta och längre projekt. Du arbetar nära produktion och blir en del av ett team där samarbete, öppenhet och arbetsglädje är självklara värden.
VI SÖKER DIG SOM:
Har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet, exempelvis inom B2B-eftermarknad, produktionsplanering eller reparationsverksamhet.
Är noggrann, analytisk och har god kommunikativ förmåga.
Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är:
Initiativtagande, affärsmässig och resultatorienterad
Självgående och målinriktad
Strukturerad och lösningsorienterad
En person som sprider positiv energi, engagerar och får andra att arbeta mot gemensamma mål
OM ANSTÄLLNINGEN:
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Järfälla (resor i tjänsten kan förekomma)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Alice Tegebro
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan medborgarskap vara en förutsättning.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter. Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
