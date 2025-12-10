Delikatessbiträde till ICA-butiker
Om tjänsten Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Du meddelar oss din tillgänglighet och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Det finns möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger och det passar väl att kombinera tjänsten med studier eller annat arbete.
Du kommer att jobba i olika ICA-butiker i norra Stockholm. Som delikatessbiträde är din huvudsakliga uppgift att arbeta med försäljning av manuella färskvaror i delikatessdisk. Du kommer att betjäna kunder utifrån deras behov och du hjälper dem i deras produktval. Du kommer att arbeta med charkuterier, ost, fisk och kött. Du hanterar skärmaskiner, packar in produkter och sköter annan allmän drift på avdelningen.
Om dig Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i manuell delikatessdisk i butik och som har arbetat med flera olika produkter, såsom charkuterier, fisk, ost och kött. Du har god produktkunskap och nyttjar detta i ditt arbete genom att ge kunderna råd och tips. Du trivs med fartfyllda och händelserika arbetsdagar, är serviceinriktad och uppskattar att vara i kontakt med kunder.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Start: Omgående. Intervjuer sker löpande.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
