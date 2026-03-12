Dataskyddsstrateg
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. På Kommunledningsförvaltningen välkomnas du av en förvaltning med god kompetens och av drivande och hjälpsamma kollegor som betonar hur meningsfullt det är att få driva utvecklingen för hela Linköping.
Nu stärker Linköpings kommun arbetet med dataskydd genom att inrätta en ny tjänst som ska fungera som en länk mellan verksamheterna och dataskyddsförordningen med tillhörande regelverk. Som dataskyddsstrateg arbetar du nära kommunens verksamheter och fungerar som ett strategiskt stöd i arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen och anknuten lagstiftning. Du bidrar till att identifiera möjligheter och skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. I rollen svarar du för juridiskt stöd och rådgivning kring dataskyddsförordningen och tillhörande lagstiftning till kommunens nämnder och förvaltningar.
I din roll får du ett omväxlande och mångsidigt arbete där du samverkar med kommunens samtliga förvaltningar. Du arbetar nära förvaltningarnas dataskyddssamordnare och stödjer dem i att göra prioriteringar och avvägningar inom dataskyddsområdet. Du bidrar också i arbetet med att omsätta kraven i dataskyddsförordningen och tillhörande lagstiftning till praktiska arbetssätt i verksamheterna.
För att sprida kunskap och stärka kompetensen inom organisationen kommer du att hålla utbildningar och vid behov ta fram och revidera kommunövergripande styrdokument inom dataskyddsområdet.
Utöver arbetet med kommunens förvaltningar kommer du även att samarbeta med kommunens dataskyddsombud och kommunjurister vid Juridikenheten.
Det här är en roll för dig som vill bidra till att utveckla och stärka dataskyddsarbetet i Linköpings kommun. Här får du möjlighet att vara en möjliggörare som underlättar i komplexa frågor och hittar pragmatiska vägar framåt.
Som dataskyddsstrateg kommer du att vara placerad på kommunens juridikenhet. Enheten ansvarar för kommunövergripande juridiska frågor och säkerställer att ett professionellt sakkunnigstöd finns inom juridik och stödjer även vissa av de kommunala bolagen i dataskyddsfrågor. Juridikenheten leds av chefsjuristen och enheten består därutöver av sex kommunjurister, två dataskyddsombud och en informationssäkerhetsansvarig.
Arbetsplatsen är centralt belägen på Ågatan 40 och för rollen tillämpas förtroendetid.
Vi söker dig med juristexamen, affärsjuridisk masterexamen, eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av juridiskt arbete och erfarenhet och kunskap av dataskyddsförordningen, dataskyddsfrågor samt angränsande lagstiftning. Vi ser det som meriterande med erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunalrätt samt juridiskt arbete inom offentlig sektor. Erfarenhet av att möjliggöra användningen av AI-lösningar genom tillämpning av dataskyddsförordningen samt goda kunskaper om AI-förordningen ser vi också som meriterande.
För tjänsten krävs mycket god förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska då arbetet ställer höga krav på att tolka och skriva avancerad text samt att på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna förmedla komplicerad lagstiftning till icke-jurister.
Vi söker dig som har ett konsultativt och pragmatiskt förhållningssätt och är trygg i din yrkesroll. För rollen krävs att du har förmåga att ta egna initiativ och att självständigt driva frågor inom dina sakområden. Du ska kunna strukturera ditt arbete och kommunicera lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Vidare arbetar du bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och har ett tydligt resultattänk och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16835
Chefsjurist
Moa Malviker moa.malviker@linkoping.se 013 26 39 17 Jobbnummer
