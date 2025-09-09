Dataskyddsombud
Stockholms Universitet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Rättssekretariatet vid Rektors kansli utgör ett kvalificerad juridiskt stöd till Stockholms universitets ledning, övrig universitetsförvaltning och akademi.
Rättssekretariatet utreder frågor av i huvudsak förvaltningsrättslig, avtalsrättslig och studentjuridisk karaktär, men även frågor som rör t.ex. personuppgifter och offentlighet och sekretess. Rättssekretariatet samordnar universitetets hantering av disciplinärenden som prövas av Stockholm universitets Disciplinnämnd.
Inom Rättssekretariatets ansvar ligger slutligen även att företräda Stockholms universitet i kontakter med olika rättsvårdande myndigheter och att företräda universitetet inför domstol. Rättssekretariatet består av nio medarbetare och leds av chefsjuristen.
Mer information om oss: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/rattssekretariatet-rektors-kansliPubliceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu ett Dataskyddsombud (DSO) som vill vara med och stärka dataskyddet inom myndigheten. Dataskyddsombudet spelar en central roll för att främja en dataskyddskultur inom organisationen och bidrar till att säkerställa att centrala delar i den allmänna dataskyddsförordningen genomförs.
I rollen kommer du bland annat att proaktivt verka för att universitetet som personuppgiftsansvarig efterlever dataskyddslagstiftningen och upprätthåller systematik i sitt dataskyddsarbete.
Som DSO ger du råd och stöttar universitetet avseende skyldigheterna som följer av förordningen. Du övervakar regelefterlevnaden och universitetets strategi för skydd av personuppgifter. Du rapporterar löpande till universitetets ledning samt årligen till universitets högsta beslutande organ som är universitetsstyrelsen. Du kommer att utbilda personal inom dataskydd och närliggande rättsområden, så som Offentlighet- och sekretess samt vara rådgivande vid konsekvensbedömningar. Du kommer inom ramen för rollen att ha ett nära samarbete med både tillsynsmyndigheter och andra externa aktörer inom området.Kvalifikationer
- Juristexamen.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete varav minst två år inom stat, region och/eller kommun.
- Minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete med dataskyddsfrågor under de senaste fem åren.
- Erfarenhet av arbete med offentlighets -och sekretesslagen i digital miljö.
- God språklig och stilistisk förmåga i både svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
- Erfarenhet av kvalificerat juridiskt eller utredande arbete inom universitet- och högskolesektorn.
- Erfarenhet av arbete som dataskyddsombud och/eller som specialist inom informationssäkerhet.
Dina personliga egenskaper
För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du som person har förmågan att balansera kraven på integritet och yrkesetik kombinerat med en hög servicenivå i stödet till verksamheten. Du är bekväm med att arbeta självständigt och har inga problem med att stå för dina beslut samtidigt som du har lätt för att prioritera mellan uppgifter och leverera resultat.
Som dataskyddsombud på Stockholms universitet kommer du att arbeta nära verksamheten vilket ställer stora krav på din förmåga att och bygga goda relationer och samarbeta med människor omkring dig. Arbetet ställer även stora krav på att du är anpassningsbar och prestigelös samt kan jämka ihop olika perspektiv för att främja en sund dataskyddskultur inom organisationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om anställningen eller vid frågor, vänligen kontakta gärna Chefsjurist Markos Stavroulakis, mailto:markos.stavroulakis@su.se
, eller stf. Chefsjurist Ellinor Sigelfeldt, mailto:ellinor.sigelfeldt@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3248-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Rektors kansli Jobbnummer
9498824