Dataskyddsjurist till Stockholm
Forvis Mazars KB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forvis Mazars KB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara en nyckelperson i vårt interna arbete med dataskydd och bidra till att stärka organisationens styrning, struktur och säkerhet? På Forvis Mazars söker vi en noggrann och ansvarstagande Dataskyddsjurist som kan ta ett helhetsansvar för vår interna GDPR-efterlevnad och arbeta för att säkerställa välfungerande processer, tydliga rutiner och en trygg hantering av personuppgifter i hela organisationen.
Vårt erbjudande
Som Dataskyddsjurist på Forvis Mazars fokuserar du på att utveckla, samordna och förvalta vårt interna dataskyddsarbete. Rollen kommer vara central i vårt arbete med dataskydd och du blir en viktig möjliggörare för ordning, struktur och efterlevnad i hela organisationen. Du samarbetar nära vår chefsjurist och vårt IT-team och bidrar till att säkerställa att våra processer, rutiner och arbetssätt är tydliga, välfungerande och uppdaterade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta vårt RoPA (behandlingregister) inklusive riktlinjer för gallring, lagring och åtkomst
Leda och genomföra konsekvensbedömningar (DPIA) och riskanalyser kopplade till system, processer och leverantörer
Granska, förhandla och kvalitetssäkra personuppgiftsbiträdesavtal samt hantera tredjelandsöverföringar
Etablera och förbättra styrning, policys och kontroller
Driva och stödja incidenthantering
Utbilda och stötta chefer, systemägare och användare
Därutöver kan (i mån av tid och intresse) även andra uppgifter av juridisk karaktär, som avtalshantering och compliance, bli aktuella. Tjänsten erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Företagskulturen på Forvis Mazars genomsyras av en entreprenörsanda med högt i tak, nära teamarbete samt en vänlig och lärande approach. Kulturen kännetecknas även av en familjär stämning, god sammanhållning och stark gemenskap. Hos oss erbjuds du en rad förmåner, såsom ett friskvårdsbidrag på 5000 kr, friskvårdstimme och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vi vill lära känna dig!
För att lyckas i rollen som Dataskyddsjurist hos oss tror vi att du har en naturlig fallenhet för att kombinera juridik, struktur och praktiskt genomförande. Du är van att arbeta analytiskt och noggrant och känner dig trygg i att ta ansvar för processer, rutiner och efterlevnad. Du har en förmåga att leda projekt, hålla utbildningar och stötta verksamheten i dataskyddsfrågor. Vidare har du en god förståelse för avtalshantering, särskilt personuppgiftsbiträdesavtal och tredjelandsöverföringar.
Vi ser gärna att du har:
Juridisk utbildning (juristexamen eller motsvarande)
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av GDPR-efterlevnad, inklusive DPIA, RoPA, biträdesavtal och incidenthantering
Erfarenhet av både policyutveckling och praktiskt införande av styrning och kontroller (gärna enligt ISO/IEC 27001)
Erfarenhet av/kunskap om NIS2 och CER beredskap är meriterande
Erfarenhet av att arbeta i gränsytan mellan IT, säkerhet och affärsverksamhet är meriterande
Din framtida arbetsplats
Kontorsområde Stockholm omfattar vårt kontor i centrala Stockholm samt kontoret i Eskilstuna.
Under sommaren 2023 flyttade Stockholmskontoret till nya fina lokaler på Regeringsgatan, och här arbetar cirka 100 personer i ett nära samarbete.
Tycker du att tjänsten låter spännande och vill starta din karriär på ett företag som värdesätter dig och din utveckling? Tveka då inte att söka till Forvis Mazars!
Varmt välkommen med din ansökan!
I ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev samt examensbevis från universitet/högskola. Intervjuer och urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Start: Omgående enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Har du frågor är du välkommen att kontakta Ida Sjölin, Manager - HR & Talent, via e-post: ida.sjolin@forvismazars.com
Forvis Mazars
Med en historia som sträcker sig över mer än 100 år är Forvis Mazars en naturlig förlängning av båda företagens arv. Kärnan i vår verksamhet är vårt engagemang för att erbjuda en oöverträffad kundupplevelse som känns rätt, personlig och naturlig. Som ett nätverk med enbart två medlemsföretag kan vi agera snabbt för att leverera konsekventa och smidiga lösningar inom revision, skatt och rådgivning till kunder över hela världen.
Med en djup förståelse för våra kunders branscher vill vi leverera insikter, expertis och skräddarsydda lösningar. Vårt team består av 40 000+ experter som genom erfarenhet och kompetens hjälper företag och organisationer av alla storlekar, både lokalt och globalt, nu och i framtiden.
I Sverige är vi ca 275 medarbetare på lokala kontor runt om i landet som varje dag arbetar för att hjälpa våra kunder, stora som små, att möta framtidens utmaningar.
Forvis Mazars is a leader in audit, tax and advisory services, operating worldwide across 100+ countries and territories. Join our 40,000+ strong team to grow your career through global opportunities, diverse projects and continuous learning. Belong to a supportive environment where your unique perspective is valued and success comes from working together. Impact with your bold ideas and help drive us forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forvis Mazars KB
, https://careers-se.forvismazars.com/
Regeringsgatan 67 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholmskontoret Jobbnummer
9691764