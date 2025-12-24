Dataingenjör
2025-12-24
Vill du vara med och göra den gröna omställningen möjlig?
Vi söker nu en dataingenjör till Skellefteå.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som dataingenjör blir du en del av IT-Infrastrukturgruppen, som består av tolv personer. Gruppen ingår i Skellefteå Krafts IT-avdelning, som totalt har 39 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att bygga, förvalta och utveckla ett skalbart och säkert datacenter för hela koncernen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om drift och utveckling inom exempelvis domäner (GPO, PKI), identitet, virtualisering (HCI), lagring, backup, övervakning, Citrix, Exchange och SQL. Du ansvarar för att följa recyclemanagementplaner, dimensionera, underhålla, uppgradera och följa tekniska trender inom dina områden. Rollen innebär även deltagande i projekt och uppdrag kopplade till IT-infrastruktur.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skellefteå. Tjänsten inkluderar beredskap torsdag till torsdag var åttonde vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Intresserad
Vi tror att du har ett par års erfarenhet av arbete inom IT-infrastruktur och är van att ta ansvar för egna teknikområden. Du uppskattar komplexa miljöer och har förmåga att se helheter, samtidigt som du gillar att fördjupa dig i detaljer. Eftersom du kommer att samarbeta med kollegor inom både IT och andra delar av organisationen, så är det viktigt att du trivs med att dela kunskap och arbeta tillsammans för gemensamma mål.
Du har en naturlig förmåga att anpassa dig efter olika situationer och att hjälpa andra. Du värdesätter samarbete framför konkurrens, delar generöst med dig av information och expertis och bidrar aktivt till teamets resultat. Du tar själv initiativ till nya relationer och trivs med att vara en synlig och tillgänglig kollega som söker upp och samarbetar med människor både inom och utanför den egna organisationen.
Vi erbjuder dig en arbetsmiljö med engagerade kollegor, möjligheter att utvecklas inom nya teknikområden och en arbetsgivare som värdesätter långsiktighet, omtanke och noggrannhet.
• Datateknisk utbildning på YH/universitetsnivå eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete med drift, förvaltning och utveckling av plattformskomponenterna exempelvis domäner (GPO, PKI), identitet, virtualiseringar (HCI) m.m.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i driftmiljö för organisationer med krav på hög säkerhet.
• Erfarenhet av arbete med plattformar med höga tillgänglighetskrav.
• Erfarenhet av säkerhetsprodukter inom relevanta områden.
• Erfarenhet av IT-säkerhets/informationssäkerhetsarbete.
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig - och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Per Brännström, gruppchef IT-Infrastruktur, 0910-77 29 27
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561), http://www.skekraft.se/ Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
9663645