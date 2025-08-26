Datahallsspeciallist
Skatteverket / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2025-08-26
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi söker nu en datahallsspecialist. Arbetet innebär planering, koordinering och utveckling av våra datacenter för att säkerställa att våra hallar är optimerade för framtidens behov. Du arbetar nära leverantörer och partners, ansvarar för kapacitetsplanering (el, kyla, rackplatser med mera) och koordinerar installationer på en övergripande nivå. En del av arbetet är att projektleda samt hålla ihop processer och rutiner vid installation och utveckling. Du samarbetar med tjänsteansvarig för datacentren. Ditt team består av duktiga tekniker och arkitekter som tillhör sektionen för server, lagring och virtualisering som tillsammans utvecklar och underhåller Skatteverkets infrastrukturtjänster.
Rollen som datahallsspecialist är för dig som vill ansvara för helheten, bidra till utvecklingen av vår infrastruktur och jobba mer strategiskt.
Just nu bygger vi nästa generation av våra infrastrukturtjänster, där vi ytterligare ska öka automatiseringen samt vidareutveckla vår privata molnlösning för att hantera flera kunder och där datahallstjänsten är grunden. Skatteverket kultur kännetecknas av ett agilt arbetssätt med högt i tak och en öppen dialog för förändring och utveckling.
Skatteverket It-avdelning består av närmare 1200 medarbetar. Du är en del av Skatteverkets Tekniska Tjänster (STT) med cirka 450 medarbetare. Vi ansvarar för utveckling, underhåll och drift och levererar tjänster inom IT infrastruktur, plattformar och IT arbetsplats till flera myndigheter, Skatteverket, Kronofogden, Valmyndigheten, Utbetalningsmyndigheten samt Myndigheten för Digital förvaltning.
Vi erbjuder mycket goda semestervillkor samt goda tjänstepensionsvillkor och förmåner för dig som är förälder. Vi är en stor IT-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du kommer att få möjlighet till en flexibel arbetstid och en hybrid arbetsplats, det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid. Tillsammans arbetar vi med framtidens tekniklösningar!
Du kommer att ha placeringsort i Sundbyberg.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- kunna driva utvecklingsaktiviteter från start till mål enligt uppsatta processer och kriterier
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker och kunna ställa om vid förändringar
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- relevant utbildning inom It alternativ flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivare bedömer relevant för rollen
- flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utveckling och underhåll av datahallar samt kravställning mot externa datacenterleverantörer och dess komponenter såsom kraftmatning, klimat, fysisk konnektivitet, rack, skalskydd, extern kommunikation, brandskydd.
- flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av datahallskomponenter och speciellt rack och dess externa kringkomponenter samt den hårdvara som utnyttjar racken.
- ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
- B-körkort
Det är önskvärt om du har jobbat med agila metoder.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Benny Kechmiri, sektionschef benny.kechmiri@skatteverket.se Jobbnummer
9476590