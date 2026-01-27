Databas- och destinationsdataspecialist
2026-01-27
Om rollen
Vi söker en Databasanalytiker med branschkunskap om Europas och Turkiets hotellmarknad och turistdestinationer. Rollen har ett kvalificerat ansvar för att analysera, strukturera och kvalitetssäkra information om boendeanläggningar, resmål och sevärdheter i vår databas - samt säkerställa att kopplingar mellan databasdata och CRM-data är korrekta, konsekventa och spårbara.
Du arbetar datadrivet och självständigt med datakvalitet, standardisering, datadefinitioner och innehåll som används i digitala kanaler och interna system.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och uppdatera information om hotell, semesterorter och populära turistdestinationer i Turkiet.
Kvalitetssäkra och standardisera data (kategorisering, attribut, taxonomier, datadefinitioner) för en konsekvent datastruktur.
Registrera och validera uppgifter om hotellens läge, faciliteter, tjänster, policyer och kundrecensioner med tydliga källor.
Skriva och redigera informativa och attraktiva texter om resmål och boenden, anpassade för digital publicering.
Säkerställa att relationerna mellan data från boendeanläggningar och CRM-data är korrekta i databasen (matchning, deduplicering och logikregler).
Ta fram och förbättra rutiner för datakvalitet, dokumentation och löpande uppföljning av datastatus.
Hålla dig uppdaterad om turismtrender, nya hotellöppningar och förändringar i destinationers utbud.Kvalifikationer
Du ska kunna styrka antingen:
Högskoleutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng inom relevant område (t.ex. turism, informationssystem, data/IT, ekonomi, statistik eller liknande),
eller
Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet på kvalificerad nivå inom området.
Därutöver krävs:
God kännedom om Europas och Turkiets mest kända hotell, semesterorter och destinationer.
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat med datakvalitet och stora informationsmängder.
Flytande engelska i tal och skrift.
Mycket goda skrivkunskaper och förmåga att formulera dig professionellt.
Meriterande
Erfarenhet av CRM-system, masterdata, data quality, databaser eller datastyrning.
Goda kunskaper i Excel/Google Sheets och gärna SQL.
Erfarenhet av datamodellering, taxonomier eller systemintegrationer (t.ex. API/feeds).Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV samt examensbevis som styrker utbildning och relevant erfarenhet. Bifoga även ett kort personligt brev där du beskriver din bakgrund och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi tar emot ansökningar endast via mail.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@globalnate.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Globalnate AB
(org.nr 559449-6142), https://www.globalnate.se Kontakt
OZDEN KAMALIOGLU info@globalnate.se Jobbnummer
9707958