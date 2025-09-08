Dataanalytiker (vikariat)
2025-09-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi behöver nu stärka upp enheten analys och innovation med en vikarierande dataanalytiker för att bibehålla framdrift i pågående arbete och säkerställa att verksamheten fortsatt får det analys- och beslutsstöd som behövs.
Som vikarierande dataanalytiker kommer du att stötta med uppgifter inom dataanalys, bearbetning och visualisering. Rollen innebär att ta fram rapporter och analyser i BI-verktyg, arbeta med datainsamling och enklare modellerings- eller statistikuppgifter samt presentera resultat på ett begripligt sätt för verksamheten.
Ditt ansvar blir vidare att:
* samla in, bearbeta och analysera data för att stödja verksamhetens beslutsfattande
* ta fram rapporter och visualiseringar i relevanta BI-verktyg
* bidra med enklare datamodellering, statistik och analys
* stödja verksamheten i att tolka och använda data
* samarbeta med kollegor inom verksamhet och it för att säkerställa att analyser och rapporter möter behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning inom dataanalys, statistik, BI eller motsvarande kompetens
* arbetslivserfarenhet från liknande roll eller LIA-praktik inom dataanalys/BI
* förmåga att kommunicera tydligt, pedagogiskt och målgruppsanpassat, både på svenska och engelska
* kunskap i dataanalys och statistik (t.ex. genom utbildning eller praktik)
* vana att arbeta med BI-verktyg eller datavisualisering (t.ex. Power BI, Tableau, SAS Visual Analytics eller liknande)
* grundläggande programmeringskunskaper, gärna i Python eller SQL
Har du därutöver erfarenhet inom följande områden är det meriterande:
* erfarenhet av arbete med datamodellering eller ETL-flöden
* praktisk erfarenhet av datautvinning eller machine learning
* erfarenhet av behovsinsamling och kravställning i samband med BI-lösningar
* erfarenhet av dataorksteringsverktyg för optimering av dataflöden (Ex. Airflow)
* vana att arbeta med samarbets- och utvecklingsverktyg som Jira eller Confluence.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relationsskapande förmåga - du bygger förtroendefulla samarbeten, både internt och externt, och skapar nätverk som stärker din och verksamhetens analysförmåga.
Lösningsorienterat arbetssätt - du ser möjligheter i komplexa problem och hittar vägar framåt.
Samarbetsförmåga - du trivs i team och vet att de bästa resultaten skapas tillsammans med andra.
Analytisk styrka - du kan omvandla data till värdefulla insikter, ser mönster och samband, och förklarar dem på ett begripligt sätt för olika målgrupper.
Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, samhällsnytta och utveckling står i centrum. Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Placeringsort är Sundsvall.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
Enligt avtal. Så ansöker du
