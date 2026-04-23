Dataadministratör till Statistiska centralbyrån
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker en Dataadministratör till Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Här blir du en del av ett team som stöttar myndighetens insamlings- och datahanteringsprocesser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av produktionsarbete i ett eller flera team som ansvarar för att samla in data från företag, organisationer och offentlig sektor. Rollen innebär att arbeta med insamling, bearbetning och leverans av data, vilket kan omfatta granskning och kodning av svarsdata samt olika administrativa uppgifter som exempelvis tryckbeställningar, missiv och utskick.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär både självständigt arbete och nära samarbete i teamet. Du har löpande kontakter med olika aktörer i verksamheten och bidrar till att säkerställa att information hanteras korrekt och att insamlingsarbetet flyter på enligt plan.
SCB är Sveriges statistikmyndighet och har en viktig roll i att ta fram statistik som används som underlag för beslut, forskning och samhällsutveckling.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Samla in, bearbeta och tillhandahålla data vilket kan innefatta granskning, kodning av svarsdata eller annat administrativt arbete för insamling som ex. tryckbeställningar, missiv och utskick,
• Hantera kontakter med uppgiftslämnare
• Löpande framföra utvecklingsförslag och behov till produktionsansvarig, t.ex. genom att uppdatera undersökningens loggbok.
• Planering och utvärdering av produkter/undersökningar (uppdatera arbetsrutinbeskrivningar, skriva dokumentation, sammanställa processdata.)
• Implementering av nya insamlingsverktyg eller arbetsprocesser.
• Upplärning av nya dataadministratörer.
• Utrednings-, förbättrings- och utvecklingsarbete inom produkten/undersökningen.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Dataadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och beräknas pågå till och med 2026-12-31 med möjlighet till förlängning i upp till sex (6) månader.
Arbetet sker på plats i myndighetens lokaler i Örebro.
En säkerhetsintervju med efterföljande registerkontroll kommer genomföras och behöver vara avklarad för slutkandidat innan uppdraget kan påbörjas.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel.
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal och skrift
• Erfarenhet av att samarbeta i team.
• Erfarenhet att möta företag, offentlig sektor och/eller organisationer i rådgivande situationer.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att leda team
Om dig
För att lyckas i rollen som Dataadministratör för Statistiska centralbyrån (SCB) ser vi att du är en relationsbyggare och skapar förtroende både internt och externt. Du har en naturlig förmåga att engagera andra, arbeta mot gemensamma mål och bidra till att verksamheten levererar enligt beslutade riktlinjer. Du är flexibel med förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och har lätt att omprioritera när behoven förändras.
Du trivs även med att växla mellan olika arbetsuppgifter och behåller fokus även i perioder med högt tempo.
Vidare har du en mycket god samarbetsförmåga och arbetar gärna i team, där du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö och hjälper kollegor att lyckas. Du är ansvarstagande, kommunikativ och trygg i att bidra med både struktur och energi i det dagliga arbetet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag är 2026-04-29
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS
