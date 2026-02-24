Data Engineer- ETL
Vill du vara med och modernisera en av Sveriges mest samhällsviktiga dataplattformar? Vi söker en Data Engineer med fokus på ETL och datalager som vill forma framtidens datalösningar, utveckla vår DW-arkitektur och etablera arbetssätt som stärker Pensionsmyndighetens möjligheter att bli mer datadriven.
Hos oss får du påverka både teknik och arbetssätt i ett engagerat team.
Analysavdelningen utvecklar och förvaltar Pensionsmyndighetens statistikplattform, som består av ett datalager (DW) och BI-rapportering. Just nu genomför vi en modernisering av plattformen med fokus på att vidareutveckla våra ETL-processer och stärka vår datalagerarkitektur.
Avdelningen ansvarar samtidigt för att analysera och beskriva effekterna av pensionssystemet för pensionssparare, pensionärer och samhälle samt för myndighetens uppdrag som officiell statistikmyndighet inom pensionsområdet. Här arbetar cirka 45 medarbetare fördelade på fyra enheter: datalager- och beslutsstödsenheten, statistikenheten, kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten samt utrednings- och försäkringsmatematiken.
Om jobbet
Du kommer att ha en central roll i den tekniska förflyttning som teamet står inför vad gäller att implementera Data build tool (dbt Core) och Dagster, skala upp arbetet med Python och det interna ramverket, sätta upp CI/CD pipelines samt forma arbetssätt och delar av lösningsarkitekturen för vårt DW.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
- utveckling, drift och förvaltning av datafångsten från olika kärnsystem till Pensionsmyndighetens DW
- utveckling och anpassning av datalagrets arkitektur
- att analysera, designa och implementera ETL-flöden för god prestanda och säkerhet
- informations- och datamodellering
- att ha ett nära samarbete med dataanalytiker och systemarkitekter för att säkerställa kravefterlevnad på affärslogik och datamodeller i datalagret
Du kommer att vara en del av ett engagerat team om tolv kollegor, där alla har en gemensam passion för datalagring och BI-rapportering. Teamet ansvarar för datalagring, dataanalys och datavisualisering. Vi arbetar agilt enligt SAFe. Teamet är en del av Datalager- och beslutsstödsenheten på Analysavdelningen.
Vi söker dig som har:
- eftergymnasial utbildning, exempelvis inom datavetenskap, statistik, systemvetenskap, nationalekonomi eller motsvarande
- flerårig och aktuell arbetserfarenhet av SQL-programmering
- flerårig och aktuell arbetserfarenhet av Python-programmering
- flerårig och aktuell arbetserfarenhet av Data build tool (dbt)
- flerårig och aktuell arbetserfarenhet av att arbeta agilt i ett utvecklingsteam
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta med Dagster
- erfarenhet av att sätta upp och arbeta med CI/CD pipeline
- kunskaper inom datalagerarkitektur
- erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
