Data Engineer till Knowit Core
Knowit AB (Publ) / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-08-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knowit AB (Publ) i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Karlskrona
, Göteborg
eller i hela Sverige
Som Data Engineer på Knowit Core i Malmö, får du både tryggheten från ett etablerat bolag och energin från en snabbfotad startup. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som brinner för data, moln och innovation och som dessutom har riktigt kul tillsammans.
Varför Knowit Core?
Vi är cirka 120 kollegor som jobbar med allt från Datalytics och Cloud Services till apputveckling. Hos oss möter du en kultur där vi samarbetar över gränser, delar kunskap och driver varandra framåt. Vårt kontor på Stortorget bjuder på tre våningar av kreativitet och en takterrass med utsikt över Malmö och sundet.
Som konsult får du jobba varierat, ibland i projekt med andra Knowit-kollegor, ibland som resurskonsult i kundens team.
Rollen som Data Engineer
Som Data Engineer hos oss får du jobba i spännande branscher som retail, automotive, finance och industry. Du kan vara med och bygga allt från första datadrivna lösningen åt en mindre kund till avancerade dataflöden för globala aktörer.
Hos oss möter du tekniker som:
Python och SQL
Azure, AWS och Google Cloud
Databricks, Fabric, Dagster och DBT
Data Lakes, Lakehouse och Snowflake
Spark, notebooks och datasets
Vi förväntar oss inte att du kan allt, tvärtom uppskattar vi din spetskompetens och nyfikenhet att lära nytt.
Vem är du?
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet som Data Engineer och gärna har testat på konsultrollen tidigare. Om du dessutom har intresse eller erfarenhet av AI/Machine Learning blir vi extra glada. Viktigast är att du är en problemlösare som gillar att samarbeta, dela kunskap och utvecklas tillsammans med andra. Svenska och engelska behärskar du utan problem.
Varför vi är rätt för dig
Hos oss får du:
En trygg anställning med bra förmåner
Partnerskap på högsta nivå med Azure, AWS och GCP
Möjlighet att utforska AI i praktiken
En arbetsplats som är både jämställd och klimatneutral
Vi tror stenhårt på att framtidens data engineers inte bara bygger pipelines, utan också formar hur vi samarbetar, kommunicerar och skapar värde. Vill du vara med på resan?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Knowit Core Malmö! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
(org.nr 556391-0354), https://www.knowit.se Arbetsplats
Knowit Sweden Kontakt
Natalie Permerup natalie.permerup@knowit.se Jobbnummer
9481778