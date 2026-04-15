Data Engineer till innovativt techbolag
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och bygga framtidens datadrivna lösningar?
Datamängder växer snabbt och kraven på hur organisationer hanterar, strukturerar och nyttjar data ökar i samma takt. Samtidigt förändrar AI hur vi bygger system, men det ställer också högre krav på kvalitet, struktur och förståelse. Därför söker vi nu en Data Engineer som vill arbeta med moderna dataplattformar och skapa lösningar med verkligt affärsvärde.
Hos bolaget får du möjlighet att arbeta i en miljö där tekniskt hantverk, datakvalitet och långsiktighet står i fokus. Du blir en del av ett team där samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling är centrala delar av kulturen, samtidigt som du arbetar nära kund och bidrar till affärskritiska lösningar.
OM FÖRETAGET
Vår kund är ett modernt konsultbolag inom tech med fokus på att utveckla hållbara, skalbara och affärskritiska system. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med förståelse för kundens verksamhet skapas lösningar som håller över tid.
Bolaget arbetar med att designa och utveckla robusta dataplattformar, pipelines och arkitekturer som hjälper organisationer att omvandla data till insikter och affärsvärde. Arbetet sker i moderna datamiljöer med fokus på skalbarhet, säkerhet och långsiktig förvaltning.
Teknikstacken omfattar bland annat Python, SQL, Microsoft Fabric, Databricks, Apache Spark och dbt, samt molnbaserade plattformar och AI-stödda arbetsflöden.
Organisationen är grundad av erfarna entreprenörer och tekniska ledare, vilket ger en stabil grund samtidigt som det finns stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten framåt.
Kulturen präglas av samarbete, nyfikenhet och respekt. Här uppmuntras lärande och utveckling, och man tror på att starka team bygger starka system.
OM ROLLENSom Data Engineer arbetar du med att designa, bygga och vidareutveckla dataplattformar och pipelines hos bolagets kunder. Rollen innebär ett helhetsansvar där du arbetar nära både teknik och affär.
Du kommer bland annat att:
Designa, utveckla och underhålla skalbara datapipelines och dataplattformar
Säkerställa hög datakvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet
Arbeta med moderna datateknologier och molnbaserade lösningar
Samarbeta nära kund för att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar
Bidra till arkitektur- och designbeslut inom dataplattformar
Använda AI-verktyg för att effektivisera utveckling, med bibehållen kvalitet
Delta i kunskapsdelning och kontinuerlig kompetensutveckling
Du arbetar i konsultuppdrag, vilket innebär variation, kundkontakt och möjlighet att påverka lösningar i olika typer av organisationer.
VI SÖKER DIG SOMHar minst 4-5 års erfarenhet som Data Engineer, Backend Developer eller liknande
Har starka kunskaper i Python och SQL
Har erfarenhet av att bygga datapipelines och arbeta med moderna dataplattformar
Har förståelse för systemarkitektur, datamodellering och skalbara lösningar
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har en relevant akademisk utbildning inom exempelvis datateknik eller systemvetenskap
EXTRA MERITERANDE OM DU
Har erfarenhet av verktyg som Databricks, Microsoft Fabric, Apache Spark eller dbt
Har arbetat i molnmiljöer (t.ex. AWS, Azure eller GCP)
Har erfarenhet av konsultrollen och kundnära arbete
Har arbetat med datadrivna organisationer eller analysplattformar
Har intresse för AI och moderna utvecklingsverktyg
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
Har ett starkt kvalitetstänk och förstår vikten av korrekt och tillförlitlig data
Är tekniskt nyfiken och vill utvecklas inom dataområdet
Har förmågan att kritiskt granska lösningar, inklusive AI-genererad kod
Trivs i en samarbetsorienterad miljö och delar gärna kunskap
Har ett långsiktigt och hållbart synsätt på systemutveckling
ÖVRIG INFORMATIONOmfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + förmåner
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Centrala Stockholm
REKRYTERINGSPROCESS
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos bolaget.
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Arbetsgivare Nordicrule AB
114 32 STOCKHOLM
Nordicrule Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244
