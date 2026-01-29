Data Engineer med erfarenhet av Snowflake och cloudplatformar
Castra Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Castra Group AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du ta ditt konsultande till nästa nivå hos Sveriges bästa arbetsgivare? Vi vet vad du tänker. Du har hört det förut. Men tro oss, det har du inte. Vårt körsbär på konsulttårtan är något annat. Sök jobbet och smaka själv!
Rollen
Vi söker nu en rutinerad och tekniskt stark Data Engineer till vår kund. Du kommer att arbeta i uppdrag hos kund med fokus på moderna, molnbaserade data warehouse-lösningar och informationsförsörjning i komplexa organisationer.
Som konsult hos oss blir du en viktig del i kundens system- eller datateam och arbetar nära både utvecklare, arkitekter och verksamhet. Uppdragen präglas ofta av hög teknisk ambitionsnivå, agila arbetssätt och ett tydligt fokus på kvalitet, stabilitet och automatisering.
Rollen
I rollen som Data Engineer arbetar du med:
Utveckling, vidareutveckling och förvaltning av cloudbaserade data warehouse-lösningar
Ingestion av data från olika källsystem till dataplattformen
Utveckling och underhåll av integrations- och ETL/ELT-flöden
Övervakning, felsökning och kontinuerliga förbättringar av dataflöden
Automatisering av delar av SDLC genom pipelines och ramverk
Samarbete i agila team
Du förväntas också bidra med kunskapsdelning och kompetensförflyttning i teamet samt vara proaktiv i att föreslå tekniska och processmässiga förbättringar.
Tekniska kompetenser vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom flera av följande områden:
Cloudplattformar (främst Azure)
Snowflake
SQL
Azure Data Lake
Azure Data Factory (ADF)
Python
Data warehouse - utveckling och/eller förvaltningPubliceringsdatum2026-01-29Erfarenheter
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom data warehouse eller liknande dataplattformar
Flera uppdrag med SQL-utveckling
Praktisk erfarenhet av Snowflake i produktion
Bara det bästa åt de bästa - vår personalfilosofi
Castra är en konsultgrupp inom IT och Management. Eller ja, en elite squad kan man säga. Vi samlar de vassaste och mest erfarna konsulterna, helt enkelt för att det är hos oss de får ut max i både kapacitet och livskvalitet. Vi är verksamma inom Systemutveckling, IT-infrastruktur, IT-styrning & Ledarskap samt IT-säkerhet.
Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser, på riktigt! Det låter lite skrytsamt, men det är faktiskt inte vi som sagt det. Castra har sedan 2017 blivit certifierad av Great Place to Work och har de senaste två åren blivit utnämnda till Sveriges Bästa Arbetsplats för stora bolag. Som grädde på moset är vi även ett Gasell- och Karriärföretag.
På Castra tror vi på frihet, utveckling och gemenskap. Du som konsult styr själv vilka uppdrag du tar, när du jobbar, om du vill levla upp någon kompetens och hur och mycket lön och semester du tar ut. Att du får bygga din egen logga är bara en bonus! Trodde du det var allt? Då trodde du fel. Stöd av bra chefer, aktiviteter, kompetent och snabbfotad säljstyrka, möjlighet till delägarskap, stora möjligheter att påverka bolagets framtid och härliga kollegor - listan på vad som gör Castra till en fantastisk arbetsplats kan göras lååång. Möjligheterna bra nära oändliga. Win för alla parter, säger vi.
Castra har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro, Jönköping och Sundsvall.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på castra.se/konsulterbjudande/
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet?
Sök direkt via länken eller hör av dig till xx xx på xx.xx@castra.se
eller 070-xx xx xx. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7139397-1814605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Castra Group AB
(org.nr 556958-4401), https://karriar.castra.se
Landsvägen 50A (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Castra Jobbnummer
9712571