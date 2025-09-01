Data Engineer/Data Scientist
Vill du vara med och forma framtidens smarta och hållbara samhälle?
Är du en innovativ Data Engineer eller Data Scientist som vill driva och utveckla ett datadrivet arbetssätt från grunden? Hos Karlskoga Energi & Miljö får du möjlighet vara med från start: utveckla vår nya data- och AI-plattform och fylla den med lösningar som gör skillnad - för verksamheten och för ett mer hållbart samhälle.
Uppdraget
Du blir drivande i att införa ett datadrivet arbetssätt, påskynda digitaliseringen och implementera AI. Du arbetar nära automation, systemutveckling, IT och mätvärdesinsamling inom funktionen AI & Digitalisering och du blir också en nyckelperson i partnerskapet med AI Sweden - hela tiden med målet att utveckla framtidens samhällskritiska infrastruktur.
Vad vi erbjuder
- Utlopp för kreativitet: Du får sätta upp arbetssätt och processer för området från scratch tillsammans med engagerade kollegor
- Meningsfullhet: Ditt arbete gör skillnad för hela samhället - vi är motorn i Karlskogas infrastruktur
- Variation: Hos oss får du jobba i en spännande, bred och varierad roll med stort eget ansvar
- Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och ger dig utrymme att växa
- Flexibelt arbete: Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete
Vem är du?
- Du har relevant högskoleutbildning inom datavetenskap, statistik, matematik eller liknande
- Du har flera års arbetslivserfarenhet, där du har arbetat i hela kedjan från identifiering och insamling av data via validering, bearbetning och analys till visualisering och leverans av verksamhetsnytta
- Du har goda kunskaper inom SQL och SSIS eller motsvarande
- Du har erfarenhet av maskininlärning, statistisk modellering och dataanalys
- Det är meriterande om du har erfarenhet av datamodellering, Python-programmering och implementering av AI
Vi lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt och lösa uppgifter tillsammans med personer från andra funktioner och roller. Det är därför viktigt att du är prestigelös, gillar att samarbeta men att du också är självgående och tar egna initiativ.
Det här är vi
Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med cirka 200 medarbetare och en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vi arbetar brett - från värme, el, ånga och biogas till vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Genom våra cirkulära affärer vill vi skapa ett hållbart samhälle och en levande ort - både idag och för kommande generationer.
Hos oss får du en arbetsplats med starkt samhällsengagemang, trevliga kollegor och goda möjligheter till utveckling. Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
- Arbetstidsförkortning
- Slopat karensavdrag vid sjukdom
- Gratis laddning av elbil
- Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare och tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansök nu!
Vill du vara med och skapa framtidens smarta och hållbara samhälle tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Observera att säkerhetsprövning kan bli aktuell då delar av vår verksamhet omfattar skyddsobjekt och samhällskritisk infrastruktur.
Har du frågor?
Kontakta gärna Åsa Fallqvist, AI & Digitaliseringschef 072-458 05 10.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Karlskoga Energi & Miljö är en kommunal verksamhet. Det innebär att din ansökan blir en offentlig handling när den kommit till oss och vi kan därför inte hantera ansökningar med sekretess. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Energi och Miljö AB
(org.nr 556507-4126) Arbetsplats
Karlskoga Energi & Miljö Kontakt
Åsa Fallqvist, AI & Digitaliseringschef 072-4580510 Jobbnummer
9486551