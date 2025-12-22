Data Engineer
2025-12-22
Är du en Data Engineer som vill vara del av något större? Hos oss får du arbeta i en verksamhet där tekniken aldrig står still, där du både kvalitetssäkrar data och vidareutvecklar plattformar som gör att våra användare får rätt stöd i rätt tid. Du får en nyckelroll i att hjälpa oss att använda data för att skapa ett tryggare, smartare och mer hållbart Stockholm.
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som Data Engineer på Stockholm Vatten och Avfall får du en central roll i att både utveckla och förvalta våra affärs- och underhållssystem tillsammans med verksamheten, IT-partners och våra leverantörer. Du ser till att systemen är robusta, kostnadseffektiva och att de uppfyller lagkrav, interna policys och förväntningar från ledning och ägare.
Du blir en viktig möjliggörare i hur vi använder data för att ta smartare beslut, effektivisera våra processer och bidra till bolagets hållbarhetsarbete. Genom att kvalitetssäkra data och utveckla stabila plattformar säkerställer du att användarna får rätt information och rätt stöd, i rätt tid och på rätt sätt. Du är en nyckelspelare i att omsätta stora datamängder till verklig nytta, från säkrare leveranser till mer hållbara investeringar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Förvaltningsplanering enligt årshjul
* Användarsupport och behörighetsadministration
* Felsökning, incidenthantering och kommunikation vid avbrott
* Livscykelhantering och uppgraderingar
* Arbeta enligt säkerhetspolicy och informationssäkerhetskrav
* Kravställning i dialog med verksamhet och IT-partner
* Upprätthålla och vidareutveckla dokumentation av systemarkitektur och tekniska lösningarKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt. När du stöter på utmaningar ser du lösningar istället för hinder och du tycker om att analysera dig fram till resultat som verkligen gör skillnad för verksamheten.
Tjänsten innebär många kontaktytor både internt och externt och därför är du bra på att skapa och vårda relationer. Du lyssnar in behov och kan översätta teknik till verksamhetsnytta samtidigt som du får andra att känna sig trygga i förändring.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleexamen inom IT, systemvetenskap eller Civilingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
* Minst 3 års erfarenhet av förvaltning och utveckling av datalager eller affärssystem
* Kunskaper inom SQL, SQL Server och informationsmodellering
* Förståelse för integrationer och dataflöden
* Erfarenhet av SAP BusinessObjects BI och Qlik Sense
* Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-01-25 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! På grund av ledigheter kommer rekryteringen att återupptas under vecka 4.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du Enhetschef, Åsa Lindblom via mejl: Asa.Lindblom@svoa.se
eller via telefon: 08-52212520
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap som stöd för våra medarbetare. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mer om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
