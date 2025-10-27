Data Engineer
Data Engineer
Rollbeskrivning
Vi söker en Data Engineer till ett större Analytics-team med fokus på datadrivna lösningar i molnmiljö. Du blir en del av ett affärsagilt produktteam där samarbete, ansvar och kvalitet står i centrum. Arbetet omfattar utveckling, integration och optimering av dataplattformar i Microsoft Azure samt utveckling av Power BI-lösningar som stödjer verksamhetens analys- och beslutsprocesser.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Designa, utveckla och underhålla datalösningar i Azure (Data Factory, Databricks, Data Lake, SQL Database).
Bygga och optimera ETL/ELT-pipelines för effektiv dataintegration.
Arbeta med datamodellering och datalagerdesign.
Skapa rapporter och dashboards i Power BI.
Delta i hela utvecklingscykeln: krav, design, test, driftsättning och överlämning.
Samarbeta med arkitekter, ingenjörer och affärsintressenter.
Bidra till kodgranskning, hantering av teknisk skuld och plattformsövervakning.
Utforska och tillämpa AI-stöd i utvecklingsarbetet (t.ex. Copilot, Databricks Assistant).Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning inom datavetenskap eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet som Data Engineer.
Erfarenhet av Azure Data Factory och Databricks.
Kunskap inom ETL/ELT-design och datamodellering.
Erfarenhet av Azure Data Lake, Azure SQL Database och datalagerlösningar.
Förmåga att skapa rapporter i Power BI.
God förståelse för både tekniska och affärsmässiga behov.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av liknande uppdrag.
Erfarenhet av AI-utvecklingsverktyg (Copilot, Genie, Databricks Assistant).
Start: 2025-12-01
Längd: Till 2026-09-30
Plats: Stockholm (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
