Data Engineer
2025-10-03
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Assignment Description
We are looking for a Data Engineer.
In this role, you will design, implement, and manage a modern data storage and analytics platform. The assignment builds on setting up a scalable data warehouse connected to existing Amazon RDS clusters, data preparation and structuring data for analysis. With outlites that allow for both query capabilities for more technical users as well as exploration and visualization of insights for less technical users.
Responsibilities
Setting up ETL/ELT pipelines for data ingestion, transformation, and loading.
Develop reliable data flows to transform raw data into consumable information.
Ensure data quality, consistency, and proper documentation of data models.
Structure data into business-friendly formats to enable self-service analytics.
Qualifications:
You have a University degree within relevant field.
You are fluent in English
If you have experienced with agile development methods, Dotnet Core, EF Core, AWS lambda/ECS, Integration development, Docker it is considered a bonus.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
