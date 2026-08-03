Data Engineer
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
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E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov. Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Vi söker nu en Data Engineer till vårt Workforce Management-team inom E.ON Kundsupport. Workforce Management har en central roll i att skapa rätt förutsättningar för kundsupportens arbete, bland annat genom schemaläggning, produktionsplanering, systemstöd, datalösningar och utveckling av arbetssätt.
Teamet du blir en del av består av elva kollegor med olika roller och kompetenser, däribland driftledare, produktionsplanerare, kontorsansvariga och systemutvecklare. Tillsammans arbetar vi nära verksamheten för att säkerställa stabil drift, bidra till våra KPI och utveckla lösningar som hjälper oss att möta både dagens och framtidens behov.
Din roll
Som Data Engineer hos oss arbetar du med data genom hela värdekedjan - från idé och behovsbild tillsammans med verksamheten, till utveckling, driftsättning, förvaltning och vidareutveckling av tekniska datalösningar och dataprodukter.
Rollen är verksamhetsnära och passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, data och affärsbehov. Du kommer att samarbeta med bland annat Front Office inom Energy Retail, IT-team, Service Excellence och det bredare datacommunityt inom E.ON. En viktig del av rollen är att förstå verksamhetens behov, omsätta dem till hållbara lösningar och bidra till att göra data mer tillgänglig och värdeskapande.
Du kommer bland annat att utveckla och underhålla dataplattformar, datalager och pipeline-flöden, automatisera manuella dataprocesser och skapa effektiva dataflöden. I rollen ingår även arbete med dataextraktion, transformering och laddning, främst i MSSQL och Snowflake, samt datamodellering, API-anrop och BI-lösningar i exempelvis Qlik Sense.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har relevant akademisk examen och gedigen erfarenhet av data engineering, business intelligence eller liknande områden. Du har goda kunskaper i MSSSQL och är van att arbeta med stora datamängder, datamodellering och dataflöden. Det är värdefullt om du har erfarenhet av några av de verktyg och miljöer vi arbetar i, exempelvis MSSQL, Snowflake, Azure Data Factory, Microsoft Azure, Qlik Sense, GitLab, Azure DevOps, Python eller Pandas.
Som person är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du tycker om att förstå helheten, men har också förmågan att gå ner i detaljer när det behövs. Du trivs med att samarbeta nära verksamheten, förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt och hitta lösningar som är långsiktiga, kostnadseffektiva och användbara i vardagen.
I rollen tar du ansvar för att skapa framdrift och vågar hitta nya vägar för att leverera resultat i en komplex vardag. Du bidrar med struktur, engagemang och ett nyfiket arbetssätt som hjälper oss att göra data mer tillgänglig, användbar och värdeskapande för verksamheten.
Hur är det hos oss?
Hos oss blir du en del av ett team med hög samarbetsvilja, nära till skratt och stort engagemang för vårt uppdrag. Våra roller ser olika ut, men vi hjälps åt och samarbetar mycket både inom teamet och med andra delar av verksamheten. Vi har ett öppet klimat där vi vågar testa, lära oss av varandra och utveckla våra lösningar tillsammans.
Din chef Ulf är en ledare som står för tydlighet och engagemang. Ordning och reda är viktigt, men också ett arbetsklimat där vi har roligt tillsammans och vågar vara öppna med både idéer och utmaningar. Här finns en förväntan på ansvarstagande och nyfikenhet, samtidigt som vi värnar om ett varmt klimat där vi bryr oss om varandra och skapar rätt förutsättningar för att lyckas.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 16 augusti.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Ulf Lidblom, Ulf.Lidblom@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Bodil Sundmark, +46 705873457
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Kundsupport Sverige AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
10018777